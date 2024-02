8 prodotti Ikea a 1 euro che non possono mancare nella tua casa

Ikea è uno dei negozi fondamentali per trovare mobili di grande design, di alta qualità e in molti casi, economici. Tuttavia, Ikea è molto più di un semplice negozio di mobili. Infatti, le sue coperte nordiche, i suoi articoli decorativi e i suoi utensili da cucina e da bagno sono prodotti che non si dovrebbero lasciarsi sfuggire, soprattutto quando il loro prezzo è tra i più bassi sul mercato. Ecco perché in questo articolo ti presentiamo 8 prodotti Ikea per 1 euro che non possono mancare in casa tua.

Prodotti Ikea a 1 euro che non puoi perderti

Sei un appassionato di decorazione, ordine e praticità? Vorresti rinnovare la tua casa senza spendere una fortuna? Allora non perderti questa selezione di 8 prodotti Ikea per 1 euro che non possono mancare nella tua casa. Ogni articolo che vedrai in seguito costa solo 0,99 euro e sono tutti pratici, belli ed economici, in grado di rendere la tua vita più semplice e piacevole. Prendi nota!

Cepillo limpiavajilla RINNIG

Cominciamo con questo spazzolino per piatti che è ormai un must per i clienti Ikea e che non manca in nessuna cucina. Con questo utensile, potrai strofinare, spazzolare, lavare e pulire tutti i tipi di utensili e stoviglie, rimuovendo sporco e macchie con facilità. Ha un design ergonomico e un colore neutro che si adatta a qualsiasi stile. E la cosa migliore è che ha una base a ventosa, così puoi attaccarlo al lavandino e averlo sempre a portata di mano.

Scarpaio MURVEL

Se hai tante scarpe e poco spazio, questo scarpiera è la soluzione perfetta. Si tratta del scarpiera Murvel che misura 14x14x24 cm, occupando pochissimo spazio ed è perfetto da mettere nell'armadio o nel guardaroba. Inoltre, essendo così economico puoi acquistarne più di uno, per tutte le tue scarpe. Con questo scarpiera potrai conservare le tue scarpe in verticale, sfruttando al massimo lo spazio disponibile. In questo modo, avrai le tue scarpe sempre in ordine e a portata di mano, senza che si rovinino o si sporchino. Questa scarpiera ha un colore grigio discreto e una dimensione compatta che si adatta a qualsiasi angolo.

Cucchiaio MIXA

Un altro dei prodotti Ikea da 1 euro (o meno) che non dovresti lasciarti sfuggire è questo cucchiaio di legno, che è un elemento fondamentale in ogni cucina. Con esso, potrai mescolare, servire, mescolare e servire ogni tipo di cibo, da zuppe e salse a insalate e dessert. Inoltre, è fatto di faggio, un materiale naturale e resistente che non graffia o danneggia le superfici antiaderenti.

Spatola di gomma GUBBRÖRA

Questa spatola di gomma è un altro accessorio indispensabile in cucina. Con essa, potrai raccolgere tutti gli ingredienti dalle ciotole e dai recipienti, senza lasciare nulla. Puoi anche usarla su superfici antiaderenti, poiché è fatta di un materiale morbido che non le graffia. Ha un colore turchese e rosa che dà un tocco di allegria alla tua cucina e è la spatola perfetta per preparare qualsiasi dolce e decorarlo in modo adeguato.

Dispenser sapone TACKAN

Per il bagno e per soli 0,99 euro, Ikea offre questo dispenser di sapone. Con esso, puoi avere sempre a portata di mano il sapone, il disinfettante per le mani o qualsiasi altro liquido che potresti usare anche in cucina. Inoltre, è trasparente, così potrai vedere facilmente se il contenuto si sta esaurendo. E ha un'apertura larga per non rovesciare il liquido quando lo riempi.

Pelapatate UPPFYLLD

Questo pelapatate è uno strumento molto utile per preparare le tue ricette preferite. Con esso, puoi sbucciare tutti i tipi di verdure lunghe, come carote, rape, cetrioli o zucchine. Puoi anche usarlo per fare strisce o spirali di queste verdure, per dare un tocco originale e divertente ai tuoi piatti. E ha un colore verde vivo che ti incoraggerà a mangiare più sano.

Tagliapizza UPPFYLLD

Di questa stessa gamma abbiamo questo tagliapizza che è un perfetto alleato per le serate di pizza. Con esso, puoi tagliare facilmente la pizza in pezzi perfetti, senza che si sbricioli o si attacchi. Inoltre, puoi usarlo anche per tagliare l'impasto dei biscotti, delle empanadas o delle torte, per dargli la forma che vuoi. E' fatto di plastica e acciaio, quindi è duraturo e facile da pulire.

