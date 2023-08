7 top di Zara e Mango che cambieranno completamente il tuo look: sembrano di lusso

Nella loro nuova collezione per questa stagione, Zara e Mango hanno dei top molto eleganti, che sembrano di lusso e cambieranno completamente il tuo look.

Tops di Zara

Il tessuto satinato è una delle principali tendenze della stagione, quindi il marchio principale di Inditex ha colpito nel segno con questo top con collo halter e fiocco sul retro. Sensuale ed elegante allo stesso tempo, per un look serale puoi abbinarlo a pantaloni palazzo e sandali con il tacco. 22,95€.

Il nero è sinonimo di eleganza e sofisticazione, e questo top della nuova collezione di Zara si adatta a donne di tutte le età e stili. Con collo rotondo e volant in organza abbinati, ha dettagli a contrasto. Puoi creare un look total black con una gonna midi e sandali con design a strisce. 15,95€.

I toni metallici sono più di moda che mai, quindi questo top cropped con scollo a cuore merita un posto nel tuo guardaroba per le occasioni più speciali. Ha anche un pantaloncino abbinato per un look total look adatto al miglior red carpet. Con un paio di sandali con tacco alto otterrai l’effetto desiderato di “gambe infinite”. 19,95€.

Il bianco è un colore meraviglioso per l’estate, e Zara ha questo top con scollo a V e manica corta con volant. Ha un dettaglio di fiocco sul davanti ed è perfetto sia per look da giorno che da sera. Come propone il marchio, puoi abbinarlo a un pantalone elegante nero e sandali con tacco bianchi abbinati al top. 19,95€.

Mango

Un top in maglia con collo halter molto versatile, che sta benissimo sia con un paio di jeans e espadrillas che con una mini gonna e sandali o scarpe con il tacco. Sta bene sia alle donne con un seno abbondante che a quelle con un seno piccolo e valorizza la figura. 17,99€.

Uno dei capi di punta della nuova collezione di Mango per questa stagione è questo top rosso con manica asimmetrica e dettaglio di maxi volant. Ha un design aderente, quindi è ideale per valorizzare al massimo le curve. Poiché è molto aderente, dona un po’ di volume al look con una gonna midi svasata o un pantalone a palazzo. 29,99€.

E, infine, vogliamo mostrarti questo top plissettato con dettaglio di fiocco sul retro. Ha collo rotondo e design dritto, fa parte della collezione festa e cerimonia di Mango. Si abbina perfettamente a un pantalone sartoriale e sandali con tacco neri. 29,99€.

Ecco i top di Zara e Mango più eleganti della stagione!

4.1/5 - (8 votes)