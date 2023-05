7 prodotti di seconda mano a prezzi stracciati da Ikea.

La compravendita di articoli di seconda mano ha molto successo in molti paesi, compresa la Italia, dove sempre più persone decidono di vendere le cose che hanno in casa per dar loro una seconda vita e guadagnare un po’ di soldi extra che sempre fanno comodo, e anche comprare questo tipo di articoli poiché sono più economici rispetto all’acquisto di quelli nuovi. Oggi ti mostriamo 7 prodotti usati di Ikea che sono davvero convenienti e che sicuramente vale la pena scegliere poiché ne vale la pena, e molto, comprarli in questa sezione. Ikea ha iniziato con una piccola area nella quale metteva in vendita gli articoli che per qualche motivo erano stati restituiti ma che potevano essere riutilizzati, ad esempio mobili con qualche difetto o piccola rottura. Con il passare degli anni, quella sezione è cresciuta e attualmente ha persino un’area dedicata nel negozio online del negozio svedese in modo da poter cercare gli articoli usati che sono nel tuo Ikea più vicino. 7 prodotti di seconda mano di Ikea che ne vale la pena.

Tavolo da giardino ASKHOLMEN

Questo fantastico tavolo da giardino è pieghevole, di colore marrone chiaro, ideale per creare un’atmosfera naturale e accogliente nel tuo giardino. È nei cerchi usati del negozio svedese per avere piccoli difetti su un bordo, nulla di importante che impedisca di goderselo e dargli un tocco decorativo e funzionale molto interessante al tuo giardino. Con un prezzo iniziale di 39,99 €, il suo prezzo in questa sezione è di 27,99 €.

Sedia da giardino BONDHOLMEN

Con l’estate alle porte, l’arredamento da giardino assume un particolare protagonismo, e questa sedia può diventare un elemento molto importante del tuo giardino o della tua terrazza. Si tratta di una sedia reclinabile in perfette condizioni che puoi portare a casa tua per soli 62,99 € quando il suo prezzo originale era di 89,99 €.

Sedia trasparente STEIN

Questa bellissima sedia trasparente offre molto più di una semplice seduta per la tua casa, poiché ha uno stile unico che aumenterà il livello estetico dell’ambiente in cui vuoi posizionarla. È in perfette condizioni, quasi a metà prezzo perché usata e ti costerà solo 39,99 €.

Vetrina HAVSTA

Questa bella vetrina grigia con porte in vetro sarà perfetta nel tuo soggiorno per conservare la tua argenteria o qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno, fornendoti uno spazio di archiviazione super interessante che fa sempre comodo. Con una misura di 121x35x123 cm, è già montata in perfette condizioni e con un prezzo iniziale di 300 € puoi portartela a casa usata per soli 199,90 €.

Sedia nera

Un altro articolo molto interessante è questa sedia nera, versatile ed esteticamente molto attraente, ideale per integrarla in praticamente qualsiasi ambiente e stile decorativo. È in perfette condizioni a meno della metà del suo prezzo originale, con un prezzo attuale di 71,99 €.

Scaffale TORNVIKEN

Questo fantastico scaffale di colore avorio ha una larghezza di 120 cm e anche se la confezione è danneggiata, l’articolo è in perfette condizioni. Con un prezzo iniziale di 70 €, grazie all’essere nella sezione di seconda mano puoi portartelo a casa per soli 49 €.

Libreria BILLY

La linea BILLY è una delle più conosciute e vendute di Ikea grazie alle sue librerie e mensole, tra gli altri articoli, e in questo caso puoi portare a casa una libreria bianca con una misura di 80x28x202 cm per soli 39,90 €. La confezione è danneggiata ma l’articolo è in perfette condizioni.

