7 prodotti di Ikea a meno di 20 euro per ottimizzare lo spazio nelle case più piccole

Ikea si è trasformata nel negozio per eccellenza quando vogliamo trovare prodotti di qualità a prezzi principalmente accessibili, ma soprattutto perfetti per organizzare quelle case in cui risparmiare spazio è essenziale. Come prova di ciò, niente di meglio che scegliere tra i 7 prodotti Ikea a meno di 20 euro per sfruttare al meglio lo spazio nelle case più piccole.

7 prodotti Ikea per sfruttare lo spazio

Prendi nota perché Ikea ha i migliori prodotti per organizzare la casa. Scatole, cassettiere, scaffali e persino piccoli armadi che vorrai avere per mantenere l'ordine nella tua casa, soprattutto quando hai poco spazio e tutto ciò ha in comune che sono mobili che in nessun caso superano i 20 euro.

Scatola con coperchio Samla

Una semplice scatola può salvarti la vita quando non hai spazio. Questa scatola di medie dimensioni con coperchio ha dimensioni di 57x39x28 cm ed è perfetta da utilizzare in tutte le stanze della casa, dai decori stagionali agli attrezzi sportivi. La plastica trasparente ti permette di vedere cosa c'è dentro per poter trovare tutto subito. Ha un prezzo di 9,99 € e può essere acquistata online o in negozio.

Scatola bianca Dröna

Questa morbida scatola di stoffa aggiunge un tocco delicato allo stoccaggio nell'armadio o nel salotto. Ha le dimensioni adatte per lo scaffale KALLAX 33x38x33 cm e aggiunge stile e funzionalità. Ha un prezzo di 4 € (prima 5 €) e può essere acquistata online o in negozio.

Scaffale Boaxel

In uno scaffale Boaxel c'è spazio per tutto (80 x 40 cm). Disponibile in diverse dimensioni e stili, ti permette di creare una soluzione personalizzata con il sistema di stoccaggio montato a parete della stessa serie. Ha un prezzo di 10 € e può essere acquistato online o in negozio.

Scaffale Baggebo

Questo scaffale ha un design semplice che si abbina perfettamente alla tua decorazione o ad altri articoli della serie di stoccaggio Baggebo. La sua struttura, con ripiani e un pannello posteriore in metallo e rete, attirerà tutti gli sguardi sugli oggetti che sarai in grado di collocarci sopra. Ha dimensioni di 60x25x116 cm e prezzo di 19,99 € e può essere acquistato online o in negozio.

Cassettiera Lennart

Questa semplice cassettiera bianca è una vera gemma. Puoi metterla accanto al letto o al divano, utilizzarla in spazi ridotti e spostarla comodamente da un luogo all'altro. Poiché i cassetti sono trasparenti, potrai vedere facilmente tutto ciò che hai riposto e inoltre ti sarà molto facile spostarla grazie alle ruote che ha dietro. Ha un prezzo di 19,99 € e può essere acquistata online o in negozio.

Armadio Eket

Un solo modulo di 35x25x35 cm può essere sufficiente in uno spazio limitato o la base di una grande soluzione se le tue esigenze cambiano. Crea una soluzione unica combinando armadi di diverse dimensioni, con o senza porte e cassetti. Ha un prezzo di 17,59 euro e può essere acquistato online o in negozio.

Comodino Knarrevik

Questo semplice comodino nero è una vera gemma. Con dimensioni di 37×28 cm, puoi metterlo accanto al letto o al divano, utilizzarlo in spazi ridotti e spostarlo comodamente da un luogo all'altro. Sotto il piano del tavolo c'è uno spazio di archiviazione molto pratico. Ha un prezzo di 9,99 € e può essere acquistato online o in negozio.

