I 7 migliori prodotti Quechua in saldo da Decathlon

Il autunno è una stagione in cui tutti pensiamo al freddo e alle giornate più corte, ma avete mai pensato che potrebbe essere una delle stagioni migliori per andare in campeggio o su un sentiero escursionistico? Per questo, non c’è niente di meglio che dotarsi dei migliori prodotti che si possono trovare nel negozio di articoli sportivi per eccellenza. I migliori prodotti Quechua sono tornati in saldo da Decathlon: non potete perdervi i suoi 7 prodotti più convenienti.

I migliori prodotti Quechua in saldo da Decathlon

Quechua è uno dei migliori marchi per gli amanti della natura: i suoi prodotti sono ideali per fare escursioni, trekking o campeggio. Le loro giacche, calzature e prodotti sportivi in genere sono di altissima qualità, dunque non lasciatevi sfuggire i 7 migliori prodotti Quechua in vendita da Decathlon a prezzo scontato.

Scarponi impermeabili da trekking e da escursionismo Donna

Per le vostre escursioni in montagna, il modello a scarponcino MH500 MID in seppia è uno dei migliori. Hanno un rinforzo in punta e sul tallone per i terreni sassosi e una suola che resiste fino a 20 km di camminata anche sul bagnato. Il prezzo è ora ridotto a €64,99.

Scarpe da trekking e da escursionismo impermeabili per uomo

Anche queste scarpe MH500 nere, come il modello precedente, sono progettate per lunghe escursioni su sentieri e terreni collinari fino a 6 ore. Sono rinforzate in punta e sul tallone e a prezzo scontato costano solo €59,99.

Zaino da montagna e da trekking

Approfittate anche dei saldi di Quechua da Decathlon per accaparrarvi questo zaino con capacità di 20 litri, 5 tasche, cinghia pettorale, schienale e spallacci imbottiti. Con speciale sistema di ventilazione sul retro. Prezzo scontato: €7,99.

Giacca impermeabile da montagna e trekking Donna

Si segnala inoltre la giacca impermeabile da montagna e trekking da donna modello MH100 in colore marrone che ha cappuccio staccabile con prese d’aria laterali per eliminare il sudore, 2 tasche con zip e una tasca interna. Il prezzo scontato è di €24,99.

Giacca in pile da uomo per la montagna e la neve

La giacca in pile da uomo per la montagna e la neve modello SH500 U-Warm in bianco ha quattro tasche con cerniera e uno speciale rinforzo interno per affrontare il freddo e il vento. Il prezzo scontato è di €39,99.

Giacca da trekking trapuntata per bambini

Per i bambini dai 7 ai 15 anni abbiamo anche questa giacca trapuntata modello MH50 blu perfetta per tenere i bambini al caldo durante le attività all’aperto. Dispone di 2 tasche con zip e di un tessuto elasticizzato per garantire comfort e libertà di movimento. Il prezzo scontato è di €19,99.

Sacco a pelo Arpenaz

Il sacco a pelo in cotone 20 °C comfort che si trasforma anche in piumino è il prodotto Quechua perfetto per dormire in campeggio. Il prezzo scontato è di €27,99.

