6 pantaloni comodi e freschi di Mango Outlet per dimenticarti dei jeans quest’estate

Se sei stufa dei classici jeans, nei saldi di Mango Outlet abbiamo trovato diversi pantaloni con sconti molto interessanti.

Pantaloni nei saldi di Mango Outlet

I pantaloni flare sono una delle tendenze più virali del momento. Favoriscono molto le donne di ogni tipo di corpo perché allungano visivamente le gambe e valorizzano la silhouette. Mango Outlet ha questi pantaloni flare in saldo con uno sconto dell’80%, a soli 3,99 euro. Realizzati in tessuto elastico e con cuciture decorative in contrasto, sono molto comodi.

Il tessuto satinato e la stampa a pois sono molto di moda quest’estate, quindi questi pantaloni sono un’ottima scelta per qualsiasi occasione. Freschi, comodi e molto stilosi, hanno la loro camicia abbinata. Sono ideali sia per il giorno con sandali bassi che per un’occasione speciale con sandali con tacco. Con uno sconto del 75%, costano 9,99 euro.

Questi pantaloni sono fantastici per i mesi caldi. Realizzati al 100% in poliestere e con un tessuto fluido, hanno un design midi e dritto e una cintura regolabile. Quello che ci piace di più di loro è la loro versatilità, infatti li puoi indossare conuna canotta e un paio di espadrillas per andare in ufficio e anche con una camicia e un paio di sandali con tacco per una cena. Hanno un prezzo di 12,99 euro, con uno sconto del 68%.

Se ti piace il tessuto plissettato e vuoi vestire all’ultima moda, questi pantaloni sono perfetti per te. In colore viola e con vita elastica, hanno un orlo a festoni. Puoi creare un look completo spettacolare con la camicia abbinata e un paio di sandali nella tonalità di viola che preferisci per un’occasione sia di giorno che di sera. Con uno sconto del 65%, sono disponibili a 8,99 euro.

Un pantaloni palazzo è un capo base nel guardaroba di ogni donna, indipendentemente dall’età e dallo stile di vestire. Per l’estate, Mango Outlet ha in saldo questi pantaloni con una stampa molto originale con giallo e arancione come colori protagonisti. Con chiusura laterale a zip e cintura removibile, costa 7,99 euro, con uno sconto dell’80%.

E, infine, un pantaloni fluido in colore rosso con una bellissima stampa floreale in colore rosa che è favoloso per i look di tutti i giorni. Comodo e fresco allo stesso tempo, puoi abbinarlo a una maglietta bianca e a delle sandali basse o con plateau. È in vendita con uno sconto del 65%, a 8,99 euro.

