6 nuovi articoli di decorazione in rattan da acquistare senza esitazione all’IKEA 2023

Il marchio svedese delizia gli appassionati di rattan con una nuova gamma di oggetti decorativi in questo materiale di tendenza. Cestini, comodino, una testiera… invitate il rattan in ogni stanza della casa! Abbiamo selezionato per voi gli elementi essenziali IKEA Scopritelo ora.

IKEA: 6 nuovi articoli di arredamento in rattan da acquistare

I negozi IKEA propongono nuovi articoli che saranno sicuramente un successo per gli appassionati di arredamento. Un comodino in rattan è disponibile a soli 89,99 euro. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, ci piace la praticissima e il cestino in rattan per 34,99 euro. Per vestire la vostra casa all’ultima moda, procuratevi il piedistallo IKEA a 59,99 euro o la testiera a 49,99 euro.

IKEA: quali stili di arredamento adottare per la casa in rattan?

Il rattan è un materiale naturale che è molto apprezzato da tutti gli appassionati di decorazione. Infatti, si adatta a qualsiasi interno. Che il suo look sia moderno o vintage È incorporato in tutti gli stili e tutti gli stati d’animo.

Come adottare la decorazione in rattan nella vostra casa?

RattanIl rattan può essere mescolato con altri materiali naturali. Pensiamo ad altre decorazioni vegetali come vimini, legno grezzo, bambù, giunco marino, juta e sisal. Per quanto riguarda il settore tessile, non abbiamo dimenticato il lino, il cotone o lana. Può essere interessante abbinare queste texture a colori naturali come la terracotta, il blu, il verderame, il bianco e l’ecru.

4.7/5 - (4 votes)