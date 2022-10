6 hack domestici di TikTok che funzionano davvero

Ci sono una miriade di consigli per la pulizia sul web per far brillare ogni angolo della nostra casa. Alcuni sono davvero efficaci, altri meno. Per aiutarti a distinguere il vero dal falso, ti proponiamo i nostri 6 infallibili consigli per la pulizia della casa!

Quando si tratta di prodotti per la casa e accessori per rimuovere lo sporco, c’è un mondo di possibilità . Perché acquistare sostanze chimiche dannose per il pianeta sapendo che diversi ingredienti che probabilmente hai a portata di mano sono efficaci? Limone, aceto, bicarbonato di sodio, sale, oli essenziali… Oltre ad essere più ecologici, spesso sono più economici!

1- Per pulire il lavabo e lo scarico

@sorryimannie Pulizia dello scarico del lavandino intasato 🤮 seguimi per altri video #bakingsoda #aceto #bakingsodaandaceto #asmrcleaning #lavello #soddisfacente #fyp ♬ suono originale – Annie 💕

Una miscela di bicarbonato di sodio, aceto e acqua calda pulirà il lavandino e ripristinerà la sua lucentezza. La cosa comoda è che questi sono ingredienti che la maggior parte delle persone ha in casa! Questi ingredienti possono essere utilizzati anche per pulire lo scarico dei lavelli ed eliminare così sporco e cattivi odori.

Basta aggiungere il bicarbonato di sodio (circa 1 tazza – 250 ml) nello scarico, lasciare riposare per 30 minuti, quindi versare la stessa quantità di aceto bianco. Quando l’effervescenza causata dal contatto con questi due ingredienti finisce, l’acqua bollente viene versata nel lavandino, e voilà !

2- Lavare la doccia

@vanesamaro91 #cleaningtiktok #cleaninghacks #housekeeper #housekeeperhacks #cleanwithme #cleantok ♬ Cute – Bensound

Piuttosto che fare di tutto per lucidare ogni angolo della doccia senza lasciare aloni, approfitta di una buona doccia per svolgere questo lavoro in modo più efficiente. Il vapore e l’umidità generati dalla doccia in corso faciliteranno la pulizia. Inoltre, troverai più facile raggiungere quelle aree difficili da raggiungere.

Un consiglio: inizia a pulire dopo aver insaponato e fatto lo shampoo per rimuovere tutti i residui di sapone. Evita i prodotti chimici in crema, poiché sono troppo abrasivi per lo smalto della vasca o l’acrilico per la doccia, come spiegato in questo articolo da La stampa. Un’altra opzione meno dannosa: usa una spazzola con un piccolo dispenser di sapone pieno di detersivo per piatti.

3- Per far brillare i tuoi specchi e le tue finestre

@home_reimagined Hack per pulire i vetri di 5 minuti! 🪟 Non strofinare mai più le finestre per ore, questo hack richiede meno di 5 minuti e le tue finestre saranno SPLENDIDE! ✨ Link in bio nel negozio Amazon, sotto “cleaning gadgets” #cleaningok #howto #clean #cleaningtiktok #cleaning #cleaninghacks #swifferhack #lifehack #springcleaning #cleaningtricks ♬ Roxanne – Instrumental – Califa Azul

Non c’è bisogno di acquistare un detergente per vetri commerciale per pulire specchi e finestre! In un contenitore spray, mescola 1 litro (circa 4 tazze) di acqua con 250 ml (1 tazza) di aceto bianco. Cospargere le superfici con questa miscela, quindi pulire con un panno in microfibra (questo materiale non lascia tracce).

Potresti anche usare una spatola di gomma. Alcuni modelli hanno una striscia di schiuma in microfibra per garantire sia il lavaggio che la pulizia. La tua altezza non ti permette di raggiungere facilmente la parte superiore di specchi o finestre? Usa un accessorio per pulire il pavimento (come lo Swiffer Sweeper) e attaccaci un panno in microfibra.

4- Per liberare il tappeto e il divano dagli odori

@keeping.it.clean_withan Mantiene freschi i mobili e i tappeti! #bakingsoda #fyp #fypシ #essentialoils #cleantok #saturdaylove ♬ Saturday Love – Cherrelle

Il bicarbonato di sodio è una grande star nelle pulizie, ti permette di pulire lo sporco, ridare lucentezza ad alcune superfici… e deodorare! Un tappeto può essere cosparso su tutta la superficie del rivestimento, strofinato delicatamente con un pennello, lasciato agire per alcune ore, quindi rifinito passando l’aspirapolvere.

Lo stesso trucco vale per la pulizia di un divano in tessuto. Questi tessuti hanno un cattivo odore? In un contenitore, mescola un olio essenziale a tua scelta (da 10 a 20 gocce circa) con il bicarbonato di sodio prima di stenderlo sui tessuti.

5- Per lavare il microonde senza strofinare

@allisonscleanin Eccoci qui #nontoxic #microwaveclean – #cleaninghacks #cleaningtiktok #cleaningladylife #fyp ♬ She Share Story (per Vlog) – 山口夕依

Un trucco collaudato per facilitare la pulizia del microonde è riempire una ciotola con acqua e aceto bianco (circa 1/4 di tazza – 60 ml) e mezzo limone affettato. Imposta il microonde alla massima potenza e riscalda la miscela per quattro o cinque minuti.

Senza mai aprire la porta dell’apparecchio, lasciare riposare la vasca per cinque minuti, il tempo necessario affinché il vapore ammorbidisca i residui ostinati. Così puoi dire addio ai cattivi odori! Ultimo passaggio: passare un panno asciutto o leggermente inumidito sulle pareti interne del microonde per rimuovere lo sporco.

6- Lavare la serpentina e la leccarda del frigorifero

Spesso trascurate, queste zone del frigorifero sono soggette all’accumulo di polvere, peli di animali e cattivi odori! Pulendo regolarmente le batterie del condensatore e assicurandosi che l’aria circoli liberamente, è possibile aumentare l’efficienza energetica del frigorifero fino al 30%, secondo Hydro-Quebec.

L’utilizzo di un aspirapolvere dotato dell’apposita bocchetta è il modo migliore per rimuovere lo sporco accumulato. Per quanto riguarda la vaschetta raccogligocce, può essere pulita con acqua saponata. Quando è pulito, cospargi un po’ di bicarbonato di sodio direttamente nella bacinella per mantenerlo fresco più a lungo!

pst! Finché dedichi un’intera giornata del fine settimana alle faccende domestiche, perché non mettere da parte un po’ di 15 minuti al giorno per svolgere un blitz di pulizia familiare? Alla fine, avrai più tempo per te!