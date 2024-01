6 copripiumini di Primark che ti lasceranno senza parole: cambiamento radicale nella tua camera da letto

Primark è pronto per il freddo e nelle sue sale non solo troverai la migliore moda invernale, ma anche nella sua sezione Home, puoi trovare ogni tipo di biancheria da letto con cui coprirti e tra cui spiccano, ovviamente, le copripiumini. Grazie ai copripiumini di Primark, potrai dormire caldo quest’inverno e darai un cambio radicale allo stile della tua camera da letto. Che tu stia cercando eleganza, originalità o qualcosa di diverso, prendi nota perché questi sono i 6 copripiumini di Primark che ti sconvolgeranno.

I 6 copripiumini di Primark più venduti

Primark è uno dei negozi di moda più importanti ma ha anche i migliori prodotti per la casa. Se stai cercando un nuovo copripiumino per il piumino che hai già o che stai per comprare, niente come scegliere uno dei sei modelli che ti mostriamo ora e che stanno spopolando nelle vendite. Coperte che emanano eleganza in alcuni casi e in altri, hanno stampe originali come quelle che diventano ideali ora che si avvicina il Natale.

Copripiumino floreale multicolore per letto matrimoniale

Se ti piacciono i colori vivaci e i fiori, questo copripiumino è perfetto per te. Questo copripiumino ha un design floreale multicolore che riempirà di allegria la tua camera da letto. Il tessuto è morbido e comodo e si adatta a un letto matrimoniale. Il prezzo è di 20,00 € è fatto di 100% poliestere e può essere messo in lavatrice a 40 ºC, ma non può essere messo in asciugatrice.

Copripiumino matrimoniale pinsonic

Questo copripiumino ha uno stile elegante e minimalista, ideale per creare un’atmosfera tranquilla e rilassata. Il copripiumino è disponibile in bianco e nero, e ha un effetto trapuntato che gli conferisce un tocco di sofisticazione. Il prezzo è di 18,00 € e come il precedente, è in poliestere.

Set natalizio per letto matrimoniale

Se vuoi dare un tocco natalizio alla tua stanza, questo set natalizio è ciò di cui hai bisogno. Il set include un copripiumino e due federe, di colore avorio con stampa di case, alberi di Natale e animali del bosco come orsi o renne. Il tessuto è caldo e accogliente, perfetto per le notti d’inverno. Il prezzo è di 20,00 €. Fatto di poliestere 100% e di una sola misura.

Copripiumino bianco per letto matrimoniale con vischio

Questo copripiumino è una scelta semplice e bella per decorare il tuo letto. Il copripiumino è bianco con stampa di rami di vischio, che danno un tocco di verde e rosso. Il vischio è una pianta tipica del Natale, che simboleggia l’amore e la buona fortuna. Il prezzo è di 15,00 € e puoi comprarlo in tutti i negozi Primark.

Set di copripiumino matrimoniale blu reversibile

Con questo set di copripiumino reversibile ottieni due design in uno. Da un lato, il set ha un colore verde-azzurro, che dona freschezza e vitalità. Dall’altro, il set ha un colore blu scuro, che trasmette calma e serenità. Il set include un copripiumino e due federe e si adatta a un letto matrimoniale. Il prezzo è di 13,00 €.. È in poliestere al 50% e cotone al 50%.

Copripiumino super King in tessuto a mille righe

4.6/5 - (7 votes)