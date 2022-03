50.000, 52.000, 63.000… che prezzo si aspettano ora gli analisti per bitcoin?

Il mercato delle criptovalute si è finalmente lasciato alle spalle il consolidamento di due mesi avviato dopo il crollo di gennaio, che ha portato bitcoin a toccare minimi record a 33.000 dollari, livello di prezzo a cui non è tornato nemmeno nei momenti peggiori di panico degli investitori a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Una serie di sviluppi positivi ha mitigato il sentimento dei trader poiché l’analisi fondamentale invita all’ottimismo sull’adozione e altro La regolamentazione benigna è stabilita sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea (UE)mentre l’analisi tecnica disegna una serie di obiettivi di prezzo da conquistare per tornare ai massimi storici.

Il Barriera da $ 50.000 è il primo di questi livelli e quello che confermerà che il rally è praticabile, secondo Naeem Aslam, analista di AvaTrade, poiché presenta una resistenza molto più alta rispetto al livello $ 45.500- $ 46.000, che ha già rotto. “I ‘tori’ hanno il controllo del prezzo”, commenta Aslam, “ma è importante notare che il rally si fermerà a meno che non riesca a superare la prossima zona di controllo”, aggiunge, e “una volta rotta questa resistenza , è molto probabile che assisteremo a un serio slancio rialzista”.

“Se è in grado di mantenersi al di sopra del livello di 46.000 (che indica all’incirca l’apertura annuale) per diversi giorni, Mi aspetto una mossa verso $ 52.000che è la prossima resistenza chiave”, afferma Marcus Sotiriou, analista di GlobalBlock, il quale ritiene che il livello di $ 46.000 “sia un perno molto importante per la direzione a breve termine del mercato”.

Questa previsione è supportata anche dal analisi della catena di bitcoin, che ha dimostrato che i detentori a lungo termine, gli HOdlers, accumulavano da mesi. Questi dati “si stanno finalmente rivelando accurati”, afferma Sotiriou, il quale sostiene anche che una volta che tutti i venti contrari provenienti dai fondamentali sono stati scontati, “Stiamo assistendo al tanto atteso sollievo”. “L’indice di paura e avidità delle criptovalute ha raggiunto 60, che è classificato come avidità; l’ultima volta che ha raggiunto questo livello, bitcoin era di circa $ 60.000″, dice.

Un livello che non sarebbe irraggiungibile secondo José María Rodríguez, analista tecnico della Bolsamanía che ritiene, dal canto suo, che “se crediamo al triangolo simmetrico spezzato al rialzo, ora ci aspetteremmo un movimento verso la zona di 62.000-63.000 dollari (l’ampiezza della formazione) lasciando la porta aperta, pari, a un movimento alla ricerca del massimo storico a 69.355$ (10 novembre 2021)”. salire”, si legge.

Ma affinché gli acquisti continuino a entrare nelle risorse digitali, il rimbalzo più ampio in altri mercatidicono gli esperti. Molti investitori stanno eliminando la diffidenza causata dalla guerra in Ucraina e dalle sue immediate ricadute economiche, in particolare dall’aumento dei prezzi del petrolio. Tali eventi tendono ad aumentare i nervi dei trader e quando gli investitori sono nervosi, tendono ad abbandonare gli asset speculativi e ad acquistarne altri considerati più sicuri.

Tuttavia, ora che il mondo si è adattato alla nuova realtà, il denaro torna agli asset più speculativi. E questo influisce positivamente sulle criptovalute.

I FONDAMENTALI SOSTENGONO IL PREZZO

Nel frattempo, ci sono stati diversi sviluppi rialzisti negli ultimi giorni. Alla fine della scorsa settimana, il capo del comitato per l’energia della Duma di Stato russa, Pavel Zavalny, ha affermato che la sua nazione potrebbe farlo consentire ai paesi “amici” di pagare il loro petrolio in criptovalute, indicando in particolare bitcoin. Gli esperti sottolineano che la guerra in Ucraina incoraggia l’adozione di valute digitali, poiché sono stati osservati casi di utilizzo di questi token.

Inoltre, dal fronte normativo sono arrivate buone notizie. Il legge di mercato nelle criptovalute (MiCA per il suo acronimo in inglese) in cui l’Unione Europea (UE) lavora è entrata questa settimana in una nuova fase di dibattito in cui è stato definitivamente abbandonato ogni riferimento al divieto di proof-of-work mining.

“Nonostante ciò che alcuni potrebbero pensare, la regolamentazione da parte dei governi potrebbe essere fondamentale per il settore, poiché molti investitori riluttanti potrebbero vederla come un segno di sicurezza e sentirsi più tentati di avventurarsi in un territorio precedentemente inesplorato che molti consideravano troppo instabile e incerto“, spiega Walid Koudmani, responsabile dell’analisi di XTB. “Ciò potrebbe in definitiva portare a un aumento significativo del tasso di adozione di massa che, di conseguenza, potrebbe portare i prezzi ancora più in alto”.

Infine, lo sottolineano anche gli osservatori del mercato Acquisti di Luna Foundation Guard (LFG). stanno guidando il prezzo. Nello specifico, la scorsa settimana ha acquisito 125 milioni di dollari in bitcoin nell’ambito del piano per accumulare un totale di 3.000 milioni di USDT in bitcoin come riserva per il token terra.