5 vestiti midi da Zara, Mango e Stradivarius da non perdere, da aggiungere subito al tuo guardaroba

Questi sono adatti per ora o per la prossima stagione. Acquistali ora: 5 vestiti midi di Zara, Mango e Stradivarius.

Hai una varietà di colori tra cui scegliere. Inoltre, li trovi al miglior prezzo e alcuni sono anche in saldo.

5 vestiti midi di Zara, Mango e Stradivarius

È di nuova stagione. Il vestito midi di Zara di colore lilla che devi avere e che ti farà fare una grande impressione. È in stile lencero e con spalline, hai questo modello con scollo a V incrociato con volant. Ha spalline sottili incrociate sulla schiena e un elastico sul retro. Al momento è disponibile al prezzo di 39,95 euro nelle taglie M, L e XL.

I vestiti midi possono essere lunghi, aderenti, larghi, con maniche corte o lunghe. Hai molta scelta. Anche Mango offre una varietà. Come il nero o il verde, a seconda del colore che scegli, in tessuto fluido, design dritto, midi e con scollo a V.

Hanno spalline sottili, con aperture laterali nella collezione festa e cerimonia. Il prezzo è di 29,99 euro, nelle taglie dalla XXS alla XL. È adatto a molte occasioni.

Anche da Mango c’è il modello stampato che fa sensazione. Ha un tessuto fluido e una stampa tropicale che attira l’attenzione. È un modello incrociato a trapezio, con scollo a V incrociato, maniche corte, chiusura con fiocco laterale e bordo con volant. Il prezzo è di 39,99 euro, disponibile in varie taglie.

In stampato e aderente, così è il vestito più popolare da Stradivarius. È lungo, realizzato in tessuto tulle con collo rotondo e maniche sottoveste. Ha un dettaglio drappeggiato sul lato con fodera interna abbinata. Il prezzo è di 29,99 euro ed è disponibile in varie taglie: dalla XS alla XL. Scegli il tuo e indossalo alle tue feste e cene.

Lo trovi in vari colori, bianco, nero e beige, e ti starà a pennello perché si adatta a tutte le forme del corpo. Parliamo del modello lungo aderente in maglia con collo alto e maniche sottoveste. È disponibile da Stradivarius, puoi acquistarlo già ora e ha alcuni dettagli come il bordo con apertura sulla schiena. Lo puoi comprare a 19,99 euro, un prezzo davvero accessibile al tuo portafoglio e che ti permette di essere sempre elegante ovunque tu vada.

Le tue migliori mise sono nei negozi che hanno sempre modelli per te. Ci sono molti esempi e molti altri sul loro sito web, quindi vai a cercarli prima che finisca l’estate.

