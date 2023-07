5 vestiti di Mango Outlet che non toglierai fino a ottobre.

Nelle saldi di Mango Outlet, abbiamo individuato diversi vestiti che sicuramente non toglierai durante tutto l’estate. Sono molto comodi, freschi e facili da abbinare. Sono tutti disponibili nel negozio online.

Vestiti delle saldi di Mango Outlet

La fantasia floreale è la grande protagonista dell’estate, e ora hai l’opportunità di indossarla con questo vestito che costa solo 5,99 euro nelle saldi di Mango Outlet, con uno sconto del 70%. Di design corto e dritto, ha maniche corte con polsini elastici e scollo a V, è ideale per i look quotidiani. Puoi abbinarlo a sandali bassi o con plateau con design a strisce.

Se vuoi davvero fare un buon acquisto nei saldi estivi, questo vestito è perfetto per te. Realizzato al 100% in cotone e di design svasato, ha un ricamo decorativo in fondo e chiusura con bottone nella parte posteriore. Si adatta perfettamente a donne di tutte le forme del corpo e puoi indossarlo sia durante il giorno che per occasioni speciali. Con uno sconto del 65%, ha un prezzo di 13,99 euro.

Realizzato al 100% in cotone, questo vestito è sinonimo di freschezza e comfort. Con fantasia geometrica e dettaglio di volant in fondo, ha spalline larghe e scollo profondo. Puoi abbinarlo in molti modi diversi, come zeppe con fibbia e una borsa di paglia. Un look perfetto per un’uscita informale. Senza dubbio, è un vestito che merita di essere nel tuo armadio, e ora è in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 50%.

Questo vestito delle saldi di Mango Outlet sicuramente non lo toglierai da qui a ottobre perché è sensazionale e molto favorevole. Realizzato al 95% in poliestere e al 5% in elastan, ha uno scollo a V, maniche corte e dettagli arricciati. La fantasia floreale rosa con sfondo giallo è molto adatta per questa stagione. Si abbina alla perfezione con sandali stile mule con tacco. Grazie al 62% di sconto, costa 9,99 euro.

Il denim è la tendenza più virale del momento, quindi questo vestito jeans con dettaglio di volant è un grande successo. Realizzato al 100% in cotone, è di design svasato e ha uno scollo profondo, arricciato elastico e spalline sottili. È molto comodo e versatile, quindi puoi abbinarlo come preferisci. Un paio di espadrillas con zeppa sono un’ottima scelta. Puoi anche optare per sandali con tacco. Con uno sconto del 50%, è disponibile a 19,99 euro.

