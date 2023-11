5 trench lunghi di Zara per non rinunciare allo stile nei giorni di pioggia

5 trench lunghi di Zara per non rinunciare allo stile nei giorni...

Vengono giorni di pioggia e freddo. Niente di meglio che optare per questi 5 trench lunghi di Zara che ti piaceranno.

Scegli quello che ti piace di più perché sono di diversi colori e tipi. Sono per te!

5 trench lunghi di Zara per questa stagione

Un esempio è il trench oversize con tasche. Realizzato in cotone al 14%, con collo a revers e manica lunga rifinita in linea evasé. Il fondo è rifinito con apertura sulla schiena e si chiude frontalmente con bottoni. Il prezzo è di 59,95 euro nelle taglie dalla S alla L.

Il colore oliva e kaki è davvero uno dei più in voga quest’anno. In totale avanguardia, puoi comprarlo per questa stagione. È il trench con collo a revers e manica lunga rifinita con passanti. Si distingue per la cintura in tessuto regolabile con fibbia e si chiude in modo elegante e frontale incrociato con bottoni. Il prezzo è di 79,95 euro nelle taglie dalla XS alla M. Scegli e compra il tuo.

Molto più lunga, e in due colori diversi, è la gabardina che potrai indossare con totale eleganza. Tra le sue caratteristiche, commentare che ha il collo con revers e manica lunga rifinita con passanti.

Con tasche anteriori applicate, fondo con apertura sulla schiena, chiusura frontale incrociata con bottoni e cintura in tessuto dello stesso colore. La hai per tutta la stagione e per diversi anni, quindi non tardare a comprarla. Il prezzo è di 59,95 euro e le taglie disponibili sono dalla XS alla L.

In questo caso, mettiamo in evidenza il trench realizzato in filato di cotone. Ha il collo alto con dettaglio di passante e bottoni. Ha la manica lunga regolabile con nastro in tessuto e bottoni, tasche anteriori, vestibilità oversize e il fondo rifinito con apertura sulla schiena. Si chiude frontalmente con bottoni nascosti sotto il risvolto. Il prezzo è di 79,95 euro. Prendilo!

Potrai scegliere anche questa ampia gabardina realizzata in misto cotone. Ha il collo a revers e la manica lunga regolabile con passanti, tasche anteriori, cintura in tessuto regolabile con fibbia e dettaglio di passanti con bottone sulle spalle. È repellente all’acqua, quindi ideale per i giorni di pioggia in cui indossi gli stivali di gomma e il maglione. Preparati per il freddo. Il prezzo è di 89,95 euro.

Ora hai una varietà di giacche da indossare subito. Scegli quella che ti piace di più.

