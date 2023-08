5 sandali Skechers per trionfare quest’estate: scontati, confortevoli e molto stilosi.

Sono alcuni dei calzature più comodi che troverai attualmente sul mercato. Ti mostriamo le 5 sandali Skechers per trionfare questa estate.

Hai molta scelta e la cosa migliore è che alcune di loro sono in saldo. Prendi nota di questi modelli e mostra dei bei piedi.

Sono le 5 sandali Skechers per trionfare questa estate.

Dalla marca sottolineano che sono disponibili in modelli di moda, resistenti all’acqua e molto altro, ideali per il bel tempo, attività all’aperto, uscite serali e ciò che desideri.

Il sandalo Beverlee – Boho Glow è uno dei più speciali. In questo caso, e per il bel tempo, richiede la comodità e lo stile di questo modello. Parliamo di un sandalo con zeppa a tallone scoperto, tomaia sintetica con aperture, una fascia elastica sul collo del piede e soletta Luxe Foam®. Vedrai che il suo prezzo è di 65 euro, e hai una varietà di taglie da acquistare.

In offerta, abbiamo un altro modello con due diversi colori, nero o marrone. È il modello Breezie – Spring Is Calling, che offre materiali vegani con una tomaia in pelle sintetica liscia con dettagli cuciti, chiusure a doppia fibbia, intersuola in sughero con bordo in iuta e una soletta ammortizzante Luxe Foam®. La cosa migliore è il suo prezzo in offerta, perché costano 65,00 € e ora sono a 51,99 €.

Per tenere il piede ben sostenuto e comodo allo stesso tempo, abbiamo il sandalo nero, modello Foamies: Footsteps – Back to Basics. La fortuna è che presenta un design alla moda, in un sandalo stile gladiatore con una tomaia leggera in Foamies® EVA monocromatica con intersuola e fibbia abbinata, soletta Luxe Foam® sagomata e suola con doppia densità di trazione durevole. Il suo prezzo è in saldo, vale 60 euro e ora è a 41,99 euro.

In rosa, questo sandalo è uno dei preferiti da tutti. È il modello BOBS Desert Kiss – Adobe Princess, che ha un prezzo di 60 euro e tutte le specifiche e comodità dei sandali Skechers.

Specialmente per questa stagione dell’anno, niente di meglio che optare per la comodità con supporto e dello stile scolpito alla moda con le Skechers Foamies®: Arch Fit® Horizon. È in offerta e per questo devi averla. Il prezzo è di 45 euro, e lo compri in promozione solo a 35,99 euro. Ora puoi sceglierla per la stagione estiva.

4/5 - (8 votes)