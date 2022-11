5 piante di Leroy Merlin che vi aiuteranno a sconfiggere il caldo in casa vostra

Se volete davvero che la vostra casa sia fresca, questo estatenon è sempre necessario ricorrere al aria condizionata o al tifosi. È importante tenere presente che questi dispositivi possono consumare molta energia, soprattutto nel periodo attuale, con il costante aumento del prezzo dell’elettricità. Per questo motivo, si può ricorrere a “trucchi” o rimedi che permettono di mantenere la casa fresca. Tra i più efficaci, una buona ventilazione nei momenti giusti e, soprattutto, l’uso di piante, grazie all’ossigeno che emettono per rinfrescare l’aria.. Per questo motivo, non c’è niente di meglio che scegliere quelli che vi consigliamo di seguito: 5 piante di Leroy Merlin che metteranno fine al caldo in casa vostra.

Impianti Leroy Merlin da raffreddare

Tra le numerose piante in Leroy Merlin Questi sono sicuramente quelli che rinfrescano la vostra casa.

100 cm di Aloe Vera L’Aloe Vera è una delle piante migliori per tutti i tipi di rimedi come la cura delle ustioni o il trattamento della pelle, ma oltre al gel che contiene al suo interno, è ideale per rinfrescare l’ambiente perché è una succulenta che emette elevate quantità di ossigeno. Leroy Merlin ne ha diversi, ma uno dei più venduti è questo.quasi 100 cm in un vaso di 55 cm. Anche se può essere coltivata in casa, richiede la luce del sole, quindi una delle opzioni migliori è lasciarla sul davanzale di una finestra o all’ingresso del terrazzo o del balcone. Il prezzo è di 94,99 euro.

Aloe Barbadensis 17 cm Potete anche acquistare questa pianta di Aloe Barbadensis, che è anche Aloe Vera e purifica l’aria in piccole stanze della casa, come la camera da letto. Viene venduto in un vaso da 17 cm e il suo prezzo è di soli 9,99 euro.

Chlorophytum 30 cm Il Chlorophytum, noto come “nastro”, è un’altra delle piante che non possono mancare in casa quest’estate. In questo caso, si tratta di una pianta da interno (è meglio che sia sempre all’ombra) che deve essere annaffiata regolarmente in modo che si senta più fresca. Viene venduta in un vaso di 12 cm e può essere coltivata più grande dei 30 cm attuali. Il suo prezzo presso Leroy Merlin è di 4,99 euro.

Spathiphyllum con fiori Lo Spathiphyllum, popolarmente noto come “culla di Mosè”, è un’altra delle piante con cui potrete rinnovare l’atmosfera della vostra casa quest’estate. In questo caso, servirà a assorbono l’umidità in eccesso e regolano la temperatura interna. Si consiglia di tenerla in casa e di annaffiarla a spruzzo per non danneggiare le foglie. Il modello più venduto da Leroy Merlin è questo, in un vaso da 17 cm con fiori e un prezzo di 9,99 euro.

Felce (Nephrolepis Exaltata) Infine, non si può perdere il felci (Nephrolepis Exaltata) che creano un’atmosfera in cui si nota quanto l’ambiente sia più fresco. Tuttavia, è necessario tenerlo lontano dalla luce diretta del sole e da un annaffiature abbondanti, fino a quando non si risciacqua. Viene venduto in un vaso da 15 cm al prezzo di 4,99 euro.