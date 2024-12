La stagione estiva è sinonimo di uscite in spiaggia, ed è essenziale adottare abiti sia comodi che alla moda per godersi appieno questi momenti di relax. Ecco cinque suggerimenti di abiti estivi facili da indossare che combinano moda e comfort, perfetti per andare al mare.

Abbigliamento da spiaggia leggero e colorato

La tunica leggera

Una tunica leggera è perfetta per spostarsi sulla spiaggia pur rimanendo chic. Puoi sceglierla in un modello unico o con motivi per un look più dinamico. Si abbina facilmente a tutti i tipi di costumi da bagno e può essere indossata con sandali per un aspetto rilassato.

Tra le varie proposte ci sono:

Tuniche monocolore: semplicissime, si adattano a qualsiasi accessorio;

Tuniche a motivo: ideali chi ama osare;

Tuniche fluide: ultra confortevoli !

Da non dimenticare sempre una buona crema solare !

Verso il tramonto: prepariamoci alle serate fresche

Mentre la giornata volge al termine, potrebbe fare più fresco. Questo è il momento perfetto per sfruttare la versatilità delle tuniche, infatti possono essere indossate come coprispalle nelle serate più fresche. Non dimenticate di abbinarle a degli accessori adatti, come orecchini pendenti o braccialetti colorati, per dare un tocco in più al vostro look.

E ora passiamo alle scelte del costume da bagno.

Come scegliere il costume da bagno perfetto

Il bikini

Scegliere il costume da bagno giusto può sembrare un compito arduo, ma con i consigli giusti diventerà molto più semplice. Il bikini è uno dei costumi più popolari: versatile e pratico, si presta a ogni occasione.

Ci sono diversi stili tra cui scegliere:

Bikini a fascia: ideale per chi ha spalle larghe;

Bikini push-up: perfetto per chi vuole valorizzare il décolleté;

Bikini a vita alta: ottimo per chi vuole nascondere la pancia.

L’intero

L’intero è un’altra opzione valida, soprattutto per chi cerca una copertura maggiore. Puoi sceglierne uno con dettagli interessanti come cut-out o motivi audaci per mantenerlo alla moda.

Dopo aver parlato di costumi da bagno, vediamo quali accessori non possono mancare nel tuo outfit da spiaggia.

Accessori indispensabili per un look da spiaggia alla moda

Gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole non dovrebbero mai mancare in un look da spiaggia alla moda. Oltre a proteggere gli occhi dai raggi UV, aggiungono stile e personalità al tuo outfit. Scegli una montatura che si adatti alla forma del tuo viso e ricorda di abbinarli al resto del tuo look.

Il cappello

Il cappello è un accessorio versatile che può essere utilizzato sia per proteggersi dal sole che per dare un tocco di classe al tuo outfit. Puoi sceglierne uno di paglia naturale o con bordi larghi, a seconda del tuo stile e delle tue necessità.

Ora che abbiamo parlato di accessori, vediamo come scegliere gli abiti più comodi.

Scegliete abiti fluidi e confortevoli

La gonna midi

La gonna midi dona un tocco retro al tuo look da spiaggia. Può essere indossata con motivi stravaganti o in tessuti leggeri per massimizzare il comfort. Questo tipo di gonna è ideale per le giornate soleggiate e si abbina perfettamente con un top semplice.

Spostiamoci ora ai piedi: quali scarpe sono ideali per camminare sulla sabbia calda ?

Scarpe ideali per camminare sulla sabbia calda

I sandali piatti

I sandali piatti sono l’opzione migliore quando si tratta di camminare sulla sabbia calda. Sono comodi, leggeri e facili da indossare. Puoi sceglierli in una varietà di stili e colori per abbinarli al tuo outfit.

Le infradito

Per un look più casual, le infradito sono la scelta perfetta. Facili da indossare e da togliere, sono ideali per la spiaggia.

Prima di concludere, non dimentichiamoci delle serate più fresche.

Preparatevi per le serate fresche con sovrapposizioni

Il cardigan leggero

Un cardigan leggero può fare al caso vostro. Non solo aggiunge un tocco di eleganza al tuo outfit, ma ti protegge anche dal freddo quando il sole tramonta. Puoi scegliere un modello lungo o corto, a seconda delle tue preferenze.

Infine, ricorda che l’importante è sentirsi a proprio agio.

Scegliere abiti estivi pratici non significa rinunciare allo stile. Con abiti come la tunica, il costume da bagno giusto, i giusti accessori, abiti comodi e scarpe adatte alla sabbia calda, sei pronta a passare un’estate confortevole ed elegante. Queste opzioni, oltre ad essere facili da indossare, si adattano perfettamente a una varietà di attività estive, sia che si tratti di una giornata in spiaggia o di una uscita in città. Fai tesoro di questi consigli per il tuo look ideale dell’estate 2024 !

4/5 - (8 votes)