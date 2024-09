5 ortaggi da coltivare senza terra : scopri come fare

Ormai è noto: non è più necessario avere un pezzo di terra per coltivare verdure. Sì, avete capito bene. È possibile coltivare verdure senza la terra ! Questa rivoluzione viene chiamata idroponia e sta prendendo sempre più piede in Francia. Tra i molti vantaggi, l’idroponia offre la possibilità di coltivare verdure fresche tutto l’anno, anche in città. Scopriamo insieme quali sono i 5 ortaggi da coltivare senza terra e come fare.

Fondamenti dell’idroponica : coltivare senza terra

Cos’è l’idroponia ?

L’idroponia è una tecnica di coltura che non utilizza il suolo ma l’acqua. Le radici delle piante sono immerse in un soluzione acquosa arricchita con nutrienti essenziali. Il termine “idroponico” deriva dalle parole greche “hydro” (acqua) e “ponos”(lavoro).

Il funzionamento dell’idroponia

Nel sistema idroponico, le piante ricevono direttamente i nutrienti dall’acqua, consentendo una crescita più rapida rispetto alla tradizionale coltura in terra. Importante è garantire alle piante un adeguato apporto di ossigeno, generalmente fornito attraverso sistemi di aerazione.

Passiamo ora a conoscere quali sono gli ortaggi adatti a questo metodo rivoluzionario.

Scoprire gli ortaggi adatti alla coltura idroponica

Lattuga

La lattuga si presta particolarmente bene all’idroponia. È possibile farla crescere a partire dal tronco acquistato al supermercato, immettendolo in acqua per far germinare nuove foglie.

Porro

Il porro, nutriente e confortante, è un altro ortaggio facile da coltivare senza terra. Simile alla lattuga, può essere riprodotto immergendo la sua base nell’acqua.

Prima di passare a come avviare il proprio sistema idroponico casalingo, vediamo alcuni altri ortaggi che possono essere facilmente coltivati.

Come avviare il proprio sistema idroponico a casa ?

Scegliere le piante giuste

Oltre alla lattuga e al porro, ci sono molti altri ortaggi che possono essere coltivati ​​in idroponia. Tra questi troviamo le pomodori, gli aili, i bietole, i fave e la rucola. Questi sono ideali per iniziare a coltivare in famiglia.

Dopo aver esplorato come iniziare con l’idroponia, andremo ad approfondire i vantaggi di questo metodo di coltivazione.

I vantaggi dell’idroponia per un’agricoltura urbana e sostenibile

Risparmio di acqua

Uno dei principali vantaggi dell’idroponia è il risparmio d’acqua. Infatti, l’acqua utilizzata nel sistema idroponico può essere riciclata, riducendo così il consumo d’acqua fino al 90% rispetto alla coltivazione tradizionale.

Ora che abbiamo esaminato i benefici dell’idroponia, vediamo come affrontare le sfide comuni associate a questo metodo di coltivazione.

Gestire le sfide dell’idroponia: problemi comuni e soluzioni

Scelta delle piante

Nella scelta degli ortaggi da coltivare in idroponia, è importante evitare quelli più capricciosi come la zucchina, l’insalata, il ravanello e la carota, che richiedono una manutenzione più attenta.

Ricapitolando, grazie all’idroponia è possibile coltivare verdure senza terreno. La lattuga, il porro, la carota, gli spinaci e i ravanelli possono essere coltivati con successo all’ombra. Questa tecnica rivoluzionaria offre un’opzione accessibile e pratica per avere verdure fresche sempre a portata di mano. Da ora in poi, non avrete più scuse per non mangiare sano !

