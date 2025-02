5 Mobili IKEA che Sembrano di Lusso: La Scelta Ideale per le Case di Design

Quando si parla di IKEA, l’immagine che spesso emerge è quella di mobili pratici e dal prezzo accessibile, progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico. Tuttavia, il marchio svedese ha saputo adattarsi ai tempi, proponendo design che si confrontano direttamente con quelli delle boutique di alta gamma. Caratterizzati da linee minimaliste, materiali di alta qualità e finiture curate, alcuni dei mobili IKEA sono diventati veri e propri simboli di eleganza negli interni di alto livello.

Mobili versatili per ogni stile

Il segreto di questo successo risiede nella versatilità dei mobili IKEA, che si integrano perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Dallo stile scandinavo dei soggiorni a spazi più eclettici e moderni, molte delle loro creazioni sembrano uscite da un catalogo di design. Con alcuni semplici accorgimenti, come maniglie in metallo o gambe in legno massello, questi pezzi possono essere ulteriormente valorizzati, acquisendo un aspetto esclusivo. Se desideri conferire un tocco di classe alla tua abitazione senza spendere una fortuna, ecco 5 mobili IKEA dal design lussuoso presenti nelle case più stilose.

5 Mobili IKEA dall’aspetto di lusso

Sempre più interior designer scelgono i mobili IKEA per creare ambienti raffinati senza dover investire in oggetti di alta gamma. La chiave è selezionare modelli con linee pulite, materiali pregiati e dettagli ben rifiniti. Con piccole modifiche, come il cambio delle maniglie o l’uso di finiture speciali, questi pezzi possono raggiungere livelli di sofisticatezza sorprendenti. Prendi nota di questi modelli, perfetti per apparire su riviste di arredamento e amatissimi dai clienti IKEA.

Vetrina FABRIKÖR

La vetrina FABRIKÖR è molto apprezzata dagli appassionati di design d’interni. Con una struttura metallica e porte in vetro, presenta un look industriale che ricorda i design esclusivi di marchi come Vitra. Questo mobile non solo è elegante ma anche funzionale, permettendo di esporre libri e oggetti decorativi senza accumulo di polvere. Il suo prezzo è di 159,99 euro.

Sofà SÖDERHAMN

Il sofà SÖDERHAMN rappresenta un’altra icona di IKEA, con linee pulite e una struttura leggera, simile a modelli di marchi come Muuto. La sua bassa seduta e i cuscini morbidi garantiscono un comfort senza pari. Disponibile in diverse configurazioni, da tre a quattro posti, il suo prezzo parte da 579 euro, offrendo così un’alternativa elegante e moderna per ogni soggiorno.

Aparador STOCKHOLM

Elegante e raffinato, l’apardor STOCKHOLM è realizzato in impiallacciatura di noce e ricorda i mobili degli anni ’50. Con misure di 160 x 81 cm e un costo di 549 euro, questa soluzione di stoccaggio unisce funzionalità e stile, adattandosi perfettamente sia a interni moderni che classici.