5 magliette di Mango Outlet a meno di 5 euro. Comode e perfette per un cambio di guardaroba.

Le vendite estive di Mango Outlet sono incredibili, con una vasta selezione di abiti e accessori scontati fino all’87%. Abbiamo selezionato diverse bluse a meno di 5 euro che meritano un posto nel tuo armadio.

Bluse in saldo su Mango Outlet

Questa blusa prima costava 19,99 euro ed ora è disponibile a soli 2,99 euro, con uno sconto dell’85%, quindi è un’opportunità unica. Realizzata al 100% in cotone e con spalle scoperte, è ideale per le serate estive e anche per l’autunno. Si abbina perfettamente ai jeans e a delle espadrillas con zeppa o scarpe basse.

Questa è una delle bluse più belle di Mango Outlet per l’estate ed è disponibile solo a 4,99 euro, con uno sconto del 75%. Realizzata al 100% in cotone e con tessuto fluido, ha una scollatura a V con chiusura a fiocco e una bellissima stampa floreale per questa stagione. Per un look casual, puoi abbinarla a una gonna midi in denim con dettaglio di apertura frontale e un paio di sandali piatti con cinturino.

La stampa floreale è la preferita dagli esperti di moda per i mesi caldi, e ora hai l’opportunità di indossarla in tutto il suo splendore con questa blusa. Realizzata con tessuto fluido, ha una chiusura a fiocco laterale e scollatura a V incrociata, quindi è un capo molto favorevole perché allunga e slancia visivamente la silhouette. Puoi creare un look completo alla moda con la gonna abbinata e un paio di sandali con il tacco.

Un’altra blusa a 4,99 euro nelle vendite di Mango Outlet, questa con una stampa marmorizzata rosa. Appunto, il rosa è uno dei colori di tendenza del momento, quindi è una scelta molto buona per essere alla moda. Realizzata con tessuto leggero di viscosa, ha un collo rotondo e maniche lunghe con bottoni. Si abbina perfettamente a un paio di pantaloni bianchi in cotone e sandali piatti.

E, per finire, vogliamo mostrarti questa blusa che sicuramente diventerà la tua preferita nel tuo armadio da qui ad ottobre. Ha vari dettagli che la rendono un capo molto speciale, come la stampa a quadri fucsia, il collo a girocollo e il nodo in vita. Per fare una passeggiata durante le tue vacanze o per andare a pranzo con le amiche, puoi abbinarla a una gonna pareo bianca e sandali con la zeppa. Ora ha un prezzo di 4,99 euro, con uno sconto dell’81%.

