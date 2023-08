5 jeans di Zara che creano l’effetto gambe lunghe: ideali per il ritorno al lavoro

5 jeans di Zara che creano l’effetto gambe lunghe: ideali per il...

Esistono jeans di diversi stili. E alcuni sono più adatti di altri. Se la tua natura non ti ha dato un’altezza importante, non preoccuparti, ecco i 5 jeans di Zara che creano l’effetto gambe lunghe.

Li hai per le tue uscite a partire da settembre e per il ritorno in ufficio.

Non perderti i 5 jeans di Zara che creano l’effetto gambe lunghe

Sono a vita alta e stretti. Sono i jeans a gamba dritta senza cuciture in vita. Presentano cinque tasche, effetto lavato, gamba dritta e lunga. Si chiudono frontalmente con zip, bottone interno e gancio metallico.

Il prezzo è di 29,95 euro e le taglie attualmente disponibili vanno dalla 34 alla 44. Non fartelo scappare.

I modelli aderenti permettono anche di slanciare le gambe. I jeans skinny calzano perfettamente. Come questi jeans in tessuto estremamente elastico, a vita alta e con cinque tasche. Si chiudono frontalmente con zip e bottone metallico. Sono disponibili in 5 diversi colori e per questo devi averli. Il prezzo di questi pantaloni è di 19,95 euro.

In colore azzurro chiaro, non puoi perdere i jeans flare che fanno impazzire. Anche a vita alta, sono dotati di cinque tasche. Presentano un effetto lavato e un fondo svasato. Il prezzo è di 25,95 euro e sono disponibili nelle taglie dalla 34 alla 44. Sono disponibili sul sito di Zara.

Per quanto riguarda il nero, è sempre uno dei più eleganti. E per questo lo indossi con i tuoi abiti migliori o per il lavoro.

In questo caso, è il modello mom fit a vita alta con cinque tasche. Ci piace molto l’effetto lavato e la cosa migliore è che, oltre al nero, è disponibile in 6 diversi colori. Molta scelta!

Puoi acquistarlo sul sito di Zara al prezzo di 25,95 euro in diverse taglie.

Infine abbiamo i classici dritti in colore grigio. Sono gli stili Levi’s che si indossavano negli anni ’80 e ’90. Anche questi sono a vita alta e più bassi per slanciare leggermente le gambe. Con effetto lavato, sono disponibili in diversi colori.

Il prezzo varia da 25,95 euro a seconda della taglia e del colore che desideri scegliere.

Come puoi vedere, hai una varietà di jeans da indossare al lavoro ogni giorno. Uno dei capi che sai di comprare e che non passerà mai di moda.

Puoi scegliere il tipo, il colore e anche la taglia. Li trovi a vari prezzi.

