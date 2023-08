5 imperdibili must della collezione Barbie di Zara da non farsi mancare nel tuo guardaroba

5 imperdibili must della collezione Barbie di Zara da non farsi mancare...

Tutti sono pazzi per il nuovo film Barbie che sta facendo impazzire. Ed è per questo che i marchi hanno lanciato collezioni con i suoi abiti. È il caso della collezione Barbie di Zara. E ti presentiamo i 5 must che puoi già acquistare.

Tutto rosa. Perché hai tutto, dai body ai pantaloni, biancheria intima e persino calzature, di questo colore.

5 ‘must’ della collezione Barbie di Zara

Da un lato, c’è la tuta camicia Barbie™ THE MOVIE ©WARNER BROS. È lunga con collo a revers e maniche lunghe con polsini arricciati. Ha una tasca applicata sul petto e sulla schiena e tasche laterali. Il suo prezzo è di 49,95 euro ed è ovviamente di colore rosa. Le taglie attualmente disponibili sono XS, M e L.

Combina con tutto. È la felpa corta con cappuccio regolabile con cordino e maniche lunghe. Ha tasche sul davanti e si chiude frontalmente con una zip metallica. Ha anche un’applicazione di Barbie™ The Movie ©Warner Bros. Il prezzo è di 39,95 euro e così puoi emulare la famosa bambola.

Tieni presente la bomber satinata reversibile. Ha un collo rotondo e maniche lunghe, e finiture a costine. Ha anche il dettaglio del testo sulla schiena abbinato a contrasto e lettera sul petto. È disponibile sul sito di Zara al prezzo di 89,95 euro.

Ti ricordi quando compravi vestiti scintillanti per le tue Barbie? Ora potrai indossarli tu. Un sogno diventato realtà. È il vestito midi senza spalline, con dettaglio di applicazione di paillettes. Ha il fondo asimmetrico in tessuto semitrasparente abbinato e apertura frontale. Puoi anche acquistare gli orecchini abbinati e il reggiseno e la mutandina rosa. È disponibile al prezzo di 99,95 euro nella collezione della famosa bambola di Zara.

Infine hai un altro vestito da sfoggiare. È rosso e molto in stile Barbie quando la vestivamo per le feste.

È drappeggiato, e un vestito corto senza spalline. Ha un maxi fiocco realizzato nello stesso tessuto e si chiude facilmente con la cerniera nascosta nella cucitura. Le taglie disponibili per questo capo sono S, M, L e XL. In questo modo hai una varietà di scelta.

Sul sito di Zara puoi trovare altri capi che fanno parte di questa grande collezione. In questo modo potrai vestirti sempre come la tua bambola. Scommetto che la febbre da Barbie ti ha conquistato e vorrai i suoi vestiti.

