5 felpe di Zara, Mango, Pull&Bear, Stradivarius e Bershka per trascorrere l’estate al nord.

Zara, Mango, Pull&Bear, Stradivarius e Bershka hanno delle felpe perfette per l’estate al nord. Se vogliamo sfuggire alle alte temperature e rifugiarci in un luogo più fresco, queste maglie sono fondamentali durante le serate. Ideali da abbinare con qualsiasi capo inferiore e estremamente comode. Se stai cercando una buona felpa al miglior prezzo, queste marche low cost ti sorprenderanno in tutti i sensi. Prenditi dei capi d’abbigliamento che non possono mancare nel tuo bagaglio per le vacanze, né nel tuo armadio.

Zara, Mango, Pull&Bear, Stradivarius e Bershka hanno 5 felpe per l’estate al nord

Stradivarius ha questa felpa dallo stile retrò che costa solo 22 euro. Un ottimo investimento disponibile in due colori, un bellissimo beige e un blu ideale da abbinare ai jeans. La scelta sarà difficile tra questi capi comodi e favolosi. È un tipo di felpa senza tempo che non passerà mai di moda.

Meno di 40 euro costa la felpa del momento. Quella di Barbie da Zara sta causando danni, è quasi un capo da collezione che può essere tuo in tutti i sensi. Prendila prima che sia troppo tardi. È un ottimo investimento per i giorni in cui inizia a fare freddo, con il marchio di una delle marche di riferimento.

La felpa che mette subito beneumore appena la vedi è senza dubbio quella di Pull&Bear. Costa solo 22 euro ed è uno dei migliori capi basici per il nostro giorno dopo giorno. Riuscirai a prenderla con pochi soldi, un prezzo che ti permetterà davvero di avere il capo del momento per molto meno di quanto immagini.

Questa felpa oversize di Bershka è personalizzabile. Puoi metterci il tuo nome, iniziali o qualsiasi altra cosa tu desideri. È un modo per puntare su capi autentici che ti permettano di creare un guardaroba unico o portarti in vacanza un capo d’abbigliamento che solo tu avrai a un prezzo conveniente. Costa solo 17 euro.

Una felpa in edizione limitata di Mango che costava 45 euro e ora viene venduta solo a 22. Uno dei migliori investimenti per queste vacanze al nord. È un capo d’abbigliamento che lascia il segno e che puoi avere in diversi colori. Prenditi una felpa di lusso a un prezzo conveniente.

