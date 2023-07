5 elettrodomestici dell’outlet di Lidl che non possono mancare nella tua cucina

Gli elettrodomestici sono molto importanti in casa, alcuni indispensabili come il frigorifero o la lavatrice, e altri molto utili per aiutarti a svolgere diverse attività e risparmiare tempo e sforzo, come ad esempio per pulire, preparare cibi, cucinare, ecc. Oggi ti mostriamo i 5 elettrodomestici dell’outlet di Lidl che stanno spopolando nelle vendite e che puoi portare a casa con sconti super interessanti, perché ognuno di essi ti sarà molto utile.

5 elettrodomestici dell’outlet di Lidl che hanno grandi sconti

Robot da cucina multifunzione

Segnalato come “Prodotto top” dal supermercato tedesco, questo robot da cucina ha una potenza di 600 W e caratteristiche molto interessanti come 2 livelli di velocità, pulsante turbo, multifunzione (trita, mescola, impasta, grattugia, sbatte e emulsiona), ciotola da 1,2 l di capacità, lama multiuso e frullatore per preparare frullati, tra le altre cose. Ha uno sconto del 16% che porta il prezzo finale a 49,99€.

Macinacaffè elettrico

Il caffè è indispensabile per milioni di persone ogni mattina, quindi è molto interessante avere la possibilità di preparare i migliori a casa. Con un macinacaffè in acciaio inossidabile, questo apparecchio è ottimo per gustare un caffè appena macinato con un solo tocco di pulsante, adatto a tutti i tipi di macchine da caffè e regolabile fino a 25 posizioni. Ha uno sconto super del 21% che porta il prezzo finale a 42,99€.

Piastra per waffle doppia

È l’apparecchio ideale per gli amanti dei waffle, poiché puoi prepararne due contemporaneamente. Con una potenza di 1200 W, ha caratteristiche molto interessanti come regolazione continua della temperatura, spia luminosa di controllo, piastra in alluminio pressofuso, cottura a basso contenuto di grassi e capacità di evitare che l’impasto si attacchi o si bruci. Ha uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a 15,99€.

Yogurtiera Severin

Se ti piacciono gli yogurt, sicuramente una yogurtiera ti sarà molto utile per farli in casa, super salutari e completamente a tuo gusto. Ha un coperchio trasparente con un pratico selettore per memorizzare il tempo, con 7 vasetti di vetro da 150 ml con coperchio antigoccia per garantire la migliore conservazione. Ha uno sconto di 10 euro che porta il prezzo finale a 14,99€.

Pentola a pressione Tefal ® Secure Click 6 L

Le pentole a pressione sono molto utili in casa e in questo caso ti permetteranno di preparare vari tipi di piatti (a vapore, bolliti, dorati e brasati), garantendo la protezione ottimale di tutti i nutrienti. Ha dettagli come 5 dispositivi di sicurezza, regolatore di cottura a 2 livelli, base di induzione resistente e durevole e capacità di 6 litri. Lo sconto lo porta quasi a metà prezzo, per poterlo portare a casa a 54,99€.

5/5 - (4 votes)