5 camicie Zara davvero convenienti: le devi avere

Sono uno dei capi più versatili e in estate puoi acquistarli con diversi design, in molteplici forme e colori. Scopri 5 magliette Zara davvero economiche.

Dovresti comprarle quest’anno per seguire le tendenze di questa stagione e vedrai che tutte le tue vesti si abbinano bene.

5 magliette Zara davvero economiche

Destacamos la maglietta elasticizzata con spalline larghe. Per solo 8,95 euro, spicca per le sue spalline larghe e rinforzo sul petto, è ideale se stai cercando un’opzione che si adatti al corpo e non resti larga in alcun modo. Essendo realizzata in una miscela di poliammide, si adatta alle curve del tuo corpo e ti dona un aspetto giovane e sportivo che ti sta bene.

Mentre la maglietta basic con scollo a V è un’alternativa che presenta un paio di dettagli interessanti; le sue maniche corte e lo scollo a V le conferiscono un aspetto unico. Probabilmente non troverai altre magliette con un rapporto qualità/prezzo così buono come questa del catalogo di Zara. Il prezzo è di 5,95 euro.

È anche possibile la maglietta elastica con spalline che ha un prezzo di 6,95 euro. Le spalline sono una delle protagoniste di questa stagione e in questo caso si uniscono a un tessuto misto di poliammide.

La a fantasia è top e ha un prezzo di soli 6,95 euro. A girocollo e maniche corte ti trasformerà nell’anima della festa. Scegli il tipo di fantasia con cui ti senti più a tuo agio, o perché non prendili entrambi!

La maglia di cotone con maniche a costine ha un prezzo di 8,95 euro ed ha un collo rotondo e maniche cadenti. Questa maglietta realizzata con un tessuto misto di cotone è

