5 caldi cappotti di Mango che devi segnare per l’inverno

Mango ha i cappotti più caldi che devi prendere in considerazione per questo inverno, sono il pezzo forte di ogni guardaroba. È arrivato il momento di iniziare a pensare di tirare fuori il cappotto dall’armadio. Il freddo più autentico arriva in Italia, quindi dobbiamo prepararci per il peggio. Novembre è alle porte e Mango offre una serie di capi che si distinguono a ottimi prezzi. Se non hai ancora un cappotto per questa stagione, prendi nota dei 5 cappotti caldi e di grande stile che devi prendere prima che si esauriscano.

Mango ha i 5 cappotti caldi che devi prendere per l’inverno

Il cappotto in montone dei nostri sogni costa meno di 100 euro. È il capo di base che questa stagione ci farà innamorare e che non possiamo smettere di indossare una e un’altra volta. Ha una cerniera che si adatterà alle nostre esigenze e un interno foderato che ci terrà al caldo, è uno dei migliori cappotti di Mango della stagione.

Il cappotto oversize in lana fatto a mano che Mango vende questa stagione è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Un buon capo di base in colore nero che sicuramente ci salverà in più di un’occasione. Questa qualità ha il suo prezzo ed è venduto a 119 euro. Un investimento in un cappotto che avremo intatto per anni nel nostro armadio.

Il cappotto premium in lana con cintura di Mango è venduto a 179 euro ed è un ottimo investimento per un inverno freddo. Possiamo indossarlo con tutto il nostro guardaroba, scegliendo tra il nero e il bianco, i due colori con cui è stato realizzato un tipo di cappotto che è diventato uno dei più richiesti.

In doppia faccia ed effetto pelle non può essere più alla moda questo cappotto che si è trasformato in un oggetto del desiderio. La combinazione di bianco e nero è una base che fa risaltare tutto il nostro guardaroba. Per questo inverno avremo una buona carta da presentare grazie a questo cappotto che costa 89 euro.

Un cappotto oversize in un incredibile colore grigio ci sta aspettando per meno di 100 euro. Otterremo il capo del momento, per molto meno di quello che potremmo immaginare grazie alla low cost Mango.

