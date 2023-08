5 borse di Parfois che ti lasceranno senza parole e si abbinano perfettamente a quest’estate.

Stai cercando alcuni accessori per accompagnarti quest’estate? Questi 5 borse di Parfois sono ideali per le giornate calde. C’è una borsa per ogni situazione, quindi potrai sfoggiarle in diverse circostanze. Basta trovare quella che ti piace di più.

E la cosa migliore è che nessuna di queste borse supera i 30 euro. Alcune costano addirittura meno di 25 euro. Quindi puoi affrettarti e andare a prenderle.

5 irresistibili borse di Parfois

Borsa tote basica

Per 25,99 euro hai questa borsa più grande in cui puoi mettere tutto. È realizzata in una miscela di poliestere e poliuretano ed è la classica borsa tote versatile che ti accompagnerà ovunque tu vada. Pochi accessori sono più utili se stai pianificando una breve fuga o una lunga vacanza.

Borsa tote con pendente

Parfois offre una varietà di modelli. In questo caso, e per 25,99 euro, c’è la borsa tote con pendente, cioè presenta diversi dettagli.

Se ami le borse tote ma già ne hai una basica e vuoi un’alternativa, questa borsa è una scelta da considerare. È realizzata con gli stessi materiali della precedente, ma si distingue per il pendente vistoso che ti renderà l’anima della festa.

Borsa a secchiello in iuta

Questo complemento ha un prezzo di 23,99 euro. Le fanatiche dei picnic e delle passeggiate all’aria aperta non dovrebbero perdere questa comoda borsa a secchiello in iuta per nessun motivo. Ci sono molte ragioni per raccomandarla, ma la più importante è che tutte abbiamo bisogno di un accessorio in iuta nella nostra vita.

Ha una tracolla in pelle e fodera interna in cotone con chiusura a cordino regolabile. Include anche una tasca interna.

Borsa a tracolla con nylon trapuntato

Una soluzione sportiva è questa borsa a tracolla con nylon trapuntato che ha una cerniera e una tracolla rimovibile e regolabile. Il suo prezzo è di 19,99 euro, davvero accessibile per tutti, quindi non puoi perderla.

Borsa da sera con perline

Composta da cotone, fibra di vetro e politereftalato di etilene, è uno degli accessori più divertenti che vedrai quest’anno. Molto colorata, è perfetta se vuoi indossare un paio di pantaloni e una maglietta basic perché attirerà tutte le attenzioni degli altri. A proposito, puoi comprarla per 29,99 euro.

Hai tantissime borse da Parfois, perché i loro accessori sono sempre i più cercati. Nel frattempo, puoi anche comprare un paio di scarpe scontate prima che si esauriscano sul loro sito web.

