5 biciclette Decathlon per risparmiare denaro senza spendere troppo.

Milioni di persone utilizzano quotidianamente le biciclette, sia per i loro spostamenti abituali che per uscire a fare sport e godere di un mezzo di trasporto che ha molti vantaggi e con cui si può essere in forma e divertirsi molto, poiché andare in bicicletta può essere davvero divertente. Qui ti presentiamo 5 biciclette di Decathlon che hanno uno sconto e hanno un prezzo super conveniente, così non dovrai spendere una fortuna per comprarle… affrettati, volano via!

5 biciclette per tutte le esigenze

Bicicletta trekking per bambini 24 pollici Riverside 500 rosso corallo

Questa fantastica bicicletta è ideale per i bambini dai 9 ai 12 anni, una bici da strada completamente attrezzata e pronta per passare dalla città alle strade sterrate, adattandosi a tutti i tipi di superfici. Ha parafanghi, luce led anteriore e cavalletto, oltre a 6 velocità. Attualmente è scontata del 13% che la porta a un prezzo finale di 159,99€.

Bicicletta per bambini 20 pollici Rockrider ST 120 bianca BTWIN

In questo caso è una bicicletta infantile ideale per bambini dai 6 ai 9 anni (120-135 cm) che vogliono iniziare a praticare mountain bike. È una bici da 20 pollici con 6 velocità per affrontare con garanzie le prime salite, adatta anche per i sentieri montani. Ha uno sconto del 15% che porta il prezzo finale a 169,99€.

Bicicletta da montagna 26 pollici Rockrider ST 500 arancione ROCKRIDER

Questa spettacolare bicicletta da montagna è ideale per bambini dai 9 ai 12 anni (135-150 cm) che vogliono praticare regolarmente in montagna e superare qualsiasi ostacolo si ponga sul loro cammino. Ha ruote grandi che permettono di affrontare con garanzie anche i terreni più difficili e sempre con totale comodità. Attualmente ha uno sconto del 10% che la porta a un prezzo finale di 249,99€.

Bicicletta da montagna per bambini 20 pollici Rockrider ST 500 giallo fluorescente BTWIN

Questa bici da montagna è perfetta per i bambini dai 6 ai 9 anni (120-135 cm) che praticano regolarmente la MTB e gli permetterà di superare facilmente ogni tipo di ostacolo sui terreni accidentati. Ha

