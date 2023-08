5 bermuda di Zara che indossano le esperte di moda: effetto pancia piatta e allungano le gambe.

Nella sua nuova collezione per l’estate, Zara ha una selezione di bermuda che vale davvero la pena. Bermuda di diversi stili, tutti molto comodi, freschi ed eleganti. Sono i preferiti dalle esperte di moda e una volta che li scoprirai capirai il motivo.

I bermuda più belli di Zara per l’estate

Dei bermuda fluidi realizzati al 100% in lyocell con vita elasticizzata regolabile con coulisse e orlo asimmetrico con aperture laterali. Comodi, versatili ed eleganti allo stesso tempo, puoi abbinarli a una camicia bianca e a un sandalo con tacco a piattaforma per andare in ufficio. Sono disponibili sul negozio online al prezzo di 39,95€.

I bermuda preferiti dalle esperte di moda della nuova collezione del marchio principale di Inditex per i mesi caldi. Realizzati in tessuto misto lino e con vita alta, hanno pieghe davanti. Stanno benissimo alle donne di tutti i tipi di corporatura e di tutte le taglie e hanno il loro stesso gilet con scollo a V e chiusura a bottoni abbinata, che si indossa come un top. Hanno un prezzo di 25,95€.

Se stai cercando dei bermuda freschi che offrano il massimo comfort per affrontare il caldo dell’estate con stile, questi sono perfetti per te. Realizzati in tessuto misto lino e con vita alta e pieghe davanti, abbinandoli a un top corto e a un paio di espadrillas con zeppa o a dei sandali con tacco, renderai le tue gambe infinite. Li puoi trovare al prezzo di 22,95€ sul sito di Zara.

Dei bermuda a vita alta con cintura elastica, tasche davanti e tasca a filetto sul retro. Con dettagli di ricami forati, sono super versatili. Puoi indossarli sia con una maglietta e delle sandali piatti per un look da spiaggia sia con una camicetta e dei sandali con tacco per un’occasione speciale. Stanno molto bene e, inoltre, sono molto freschi. Inoltre, sono molto convenienti, al prezzo di 22,95€.

E, infine, dei bermuda stile baggy realizzati in tessuto denim e di colore rosa. Con vita elastica e arricciature e vita alta, hanno tasche davanti e tasche a filetto sul retro, così come dettaglio di fondo con risvolto. Sono ideali per essere alla moda in questa stagione, dato che il tessuto denim e il colore rosa sono due delle tendenze più virali. Sono disponibili in una vasta gamma di taglie al prezzo di 25,95€.

