5 abiti Zara che Marta Ortega indosserebbe.

Marta Ortega è l’ereditiera e direttrice di un impero che gestisce alla perfezione, questi vestiti di Zara sono il suo uniforme da lavoro e da celebrazione. Questa donna potrebbe indossare qualsiasi capo del mondo, considerando che è proprietaria di una piccola fortuna, è in procinto di diventare madre di nuovo. Ciò non le impedisce di godere degli outfit di Zara che l’hanno accompagnata e la accompagneranno in questa nuova fase. Ecco i vestiti di Zara che Marta Ortega indosserebbe e che possono essere tuoi a poco prezzo.

Marta Ortega indosserebbe questi 5 vestiti di Zara

Un vestito chemisier midi perfetto per l’ufficio o per passeggiare in spiaggia. Questo vestito bianco a soli 39 euro è un ottimo investimento. Puoi indossarlo per tutta l’estate e parte di primavera e autunno. Ha un bellissimo ricamo, un tocco ibizenco, ma anche formale essendo uno chemisier. Un capo che indosserebbe non solo Marta Ortega, ma anche la stessa Letizia Regina di Italia lo avrebbe nel suo armadio.

Uno stile boho è il più comodo. Se c’è qualcosa che Marta cerca in questo momento è il comfort. Questo tipo di capo ha tutto per avere successo. Una splendida stampa e dei dettagli che conquistano a prima vista. Puoi indossarlo sempre con un paio di infradito o anche con degli stivaletti in autunno con una giacca di jeans. Costa 49,95 euro.

Questo è il vestito tunica più venduto quest’estate, costa 39,95 euro ed è uno dei modelli che si adatta meglio a tutti i tipi di donne. Alle donne in gravidanza come Marta Ortega o a coloro che vogliono essere fresche ovunque. Puoi abbinarci gli accessori che preferisci per dargli l’aria che desideri.

Un vestito a stampa floreale non può mancare in nessun armadio. Questo di Zara ha un prezzo di soli 29 euro e sicuramente è già a casa di Marta Ortega. Il verde è sempre una buona scelta e il fatto che sia su sfondo bianco è sempre un’ottima opzione per sfoggiare questa stagione.

Il jeans è di moda. Questo vestito in denim è ideale per la nuova stagione e costa meno di 20 euro. Puoi creare un look molto Marta Ortega per tornare in ufficio o all’università a settembre. È un capo senza tempo e molto lusinghiero, è in tessuto elasticizzato.

