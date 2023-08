5 abiti larghi di Sfera da prendere al volo. Economici e valorizzano la figura.

Sfera è uno dei marchi che ha creato una serie di abiti larghi di cui abbiamo bisogno ora, sono economici e ci fanno sembrare in forma. I vestiti dicono molto di noi stesse, sono la nostra carta di presentazione. Non importa la taglia che abbiamo, con l’abbigliamento adatto riusciamo sempre a sentirci bene. In quei giorni in cui ci sentiamo più gonfie o in cui vogliamo vederci allo specchio con un capo che si adatta al nostro stile e al momento presente, questi vestiti di Sfera ci tireranno fuori da più di una situazione difficile.

Sfera ha i 5 vestiti larghi che devi assolutamente prendere

Buono, bello e economico, questo vestito midi soddisfa le 3 ‘b’ oltre a stare molto bene addosso. È quel capo che ci permette di essere sempre eleganti e con cui possiamo ottenere un risultato perfetto in ogni occasione. Ti procurerai un vestito che impressionerà dalla mano di questo marchio a basso costo e ad un prezzo di 15 euro. Hai tre stampe tra cui scegliere.

Meno di 20 euro costa un vestito tunica che potremmo vedere persino alla Regina Letizia. È un vestito a righe che slancia molto la figura. Possiamo metterci una cintura se vogliamo sembrare più magre o lasciarlo così sfruttando il massimo comfort che sentiamo con uno di quei capi che non possono mancare nel nostro armadio questa stagione.

Sono 59 euro, non è che sia molto economico, ma per un’occasione speciale è il capo giusto. Ha una gonna plissé che contrasta con la parte superiore tipo blusa. Dei dettagli di alta gamma che non farebbero mai pensare che si tratti di un capo della nuova collezione di Sfera. È un capo destinato ad esaurirsi in poco tempo.

Un vestito corto e davvero originale costa meno di 40 euro. Ha un collo con brillantini e un design fluido, ideale da sfoggiare in questa stagione. Potremo avere un tipo di vestito di Sfera che non passerà mai di moda. Una scelta sicura per una stagione in cui abbiamo bisogno di sentirci il più comodi possibile.

Sono solo 19 euro a separarci da questo vestito fluido con una bella stampa in bianco e nero. Senza dubbio uno di quei capi che non puoi lasciar scappare. Il tuo armadio si riempirà di un capo d’abbigliamento che hai in due stampe diverse e che costa molto poco, è una buona base per la stagione.

5/5 - (11 votes)