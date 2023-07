5 abiti ibicenci scontati da Zara per essere alla moda e comoda nelle notti d’estate.

5 abiti ibicenci scontati da Zara per essere alla moda e comoda...

Il bianco è il colore rappresentativo dell’estate. Non importa quali siano le tendenze degli altri toni con l’arrivo della stagione più calda, se c’è un colore protagonista durante l’estate è questo. I 5 vestiti ibicenchi dei saldi di Zara che abbiamo selezionato sono ottime opzioni per le donne che cercano alternative belle e convenienti. E tutti i modelli scelti sono in offerta.

Con questi sconti, potrai approfittare di queste offerte per ampliare il tuo armadio e indossarli anche per feste ed eventi.

5 vestiti ibicenchi dei saldi di Zara

Vestito satinato con catene

Questo vestito ha un prezzo di 22,99 euro, quando prima costava 35,95 euro. Le catene sono uno degli accessori che si stanno vedendo in questa stagione, e questo vestito satinato le incorpora alla perfezione.

Con scollo rettangolare, spalline sottili con applicazione di catene, tra gli altri dettagli come le pieghe laterali e il fondo con apertura, abbiamo una grande opzione per uscite formali. La chiusura posteriore con cerniera nascosta nella cucitura gli conferisce un tocco unico.

Vestito asimmetrico con ricami

Se il suo prezzo era di 59,95 euro, ora lo puoi avere per 39,99 euro. L’asimmetria è un classico dell’estate. E questo vestito midi con scollo e spalline larghe e cintura annodata nello stesso tessuto è ideale pensando a un matrimonio di giorno, di quelli che abbondano in questi mesi. Il suo fondo a onde gli dà una finitura esclusiva.

Vestito corto arricciato

Il prezzo di questo vestito è di soli 17,99 euro quando prima il prezzo iniziale era di 29,95 euro. Un’alternativa con manica sottile, dettaglio di tessuto tipo mantella e fondo arricciato con elastico interno, che si adatterà senza dubbio a qualsiasi tipo di utilizzo tu voglia dargli. Non c’è niente di meglio per riunioni all’aperto se vuoi sentirti fresca e comoda.

Vestito denim mini

Grazie allo sconto, è disponibile a 22,99 euro. Come sai, il denim non può mancare tra le possibilità da scegliere e questo vestito, con collo a revers e maniche lunghe e tasche anteriori e tasche applicate sul retro, si distingue e esce dalla normalità. Dà un’aria retrò, orientata a look vintage.

Vestito combinato senza spalline

A soli 12,99 euro, puoi acquistare questo modello, con scollo rettangolare e spalle scoperte della linea senza spalline. Il suo tessuto combinato in tinta sul petto crea un effetto molto particolare che attirerà gli sguardi nel tuo circolo sociale. Se vuoi attirare l’attenzione, è un capo attraente.

