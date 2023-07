5 abiti di Mango Outlet che vogliamo nel nostro armadio subito: scontati e freschi

Nelle offerte estive di Mango Outlet abbiamo individuato diversi vestiti che sono un vero gioiello con sconti molto interessanti, fino al 73%. Vestiti di diversi stili, per tutti i gusti, che meritano un posto nel tuo guardaroba.

Vestiti delle offerte di Mango Outlet

La stampa a pois e il colore rosa sono molto di moda questa stagione, quindi questo vestito è perfetto per l’estate. Realizzato in tessuto satinato e con spalline sottili incrociate sulla schiena, è ideale per un’occasione speciale con sandali con il tacco. Ora costa 11,99 euro, con uno sconto del 60%.

Un vestito bianco è un capo indispensabile nel guardaroba durante i mesi caldi. Mango Outlet ha in saldo questo modello così bello, comodo e fresco. Realizzato al 100% in cotone e con spalline sottili regolabili, ha un dettaglio di ricamo svizzero e volant sul fondo. Si abbina perfettamente a delle zeppe in corda. Grazie al 60% di sconto, è in vendita a 11,99 euro.

Il tessuto jeans è una delle tendenze più popolari del momento. Lo vediamo in ogni tipo di capi d’abbigliamento e accessori: top, magliette, gonne, borse, sandali… E, naturalmente, vestiti, come questo dal design dritto e corto. Con cuciture decorative e chiusura laterale con cerniera, puoi dare un tocco di colore e allegria al look abbinandolo a sandali arancioni o rosa. Con un 73% di sconto, è disponibile a 7,99 euro.

Questo è uno dei vestiti più belli che ha Mango Outlet in saldo, con uno sconto del 50%. Realizzato al 100% in cotone, ha una stampa floreale bellissima e vari dettagli che lo rendono un capo molto speciale: il pizzo sullo scollo, la manica corta a sbuffo e la chiusura con fiocco sulla schiena. Giocando con i colori della stampa, puoi abbinarlo a sandali blu o verdi. Costa 19,99 euro.

Un vestito realizzato in maglia a coste e dal design aderente in colore verde lime. Di lunghezza midi e con scollo a V, ha manica corta e dettaglio di ruches e apertura in vita. È fantastico sia per il giorno con sandali bassi che per un’occasione speciale con sandali con il tacco. Si adatta a tutti i tipi di piani e sta davvero bene a donne di tutte le taglie. Ora ha un prezzo di 9,99 euro, con uno sconto del 62%.

4/5 - (7 votes)