5 abiti di H&M per essere divina alle tue cene estive

Vesti eleganti per le tue uscite estive. Ti presentiamo una lista di 5 vestiti H&M che puoi indossare ora, soprattutto per le tue cene di questa stagione. Ci sono diversi stili e tutti ti piaceranno per essere sempre ben abbinata. Borse o zeppe, tu scegli.

I vestiti H&M per essere splendida in estate

In vari colori, blu, verde, giallo, li preferiamo neri per queste uscite in cui è meglio essere sempre al meglio. Parliamo del vestito midi in crepe di punto con scollo a V maxi e spalline sottili regolabili che si incrociano sulla schiena. È un modello aderente con arricciature nella parte anteriore per creare un effetto drappeggiato che valorizza la figura.

Sia per questa stagione che per la prossima, adorerai il modello midi in tessuto fluido di satin con scollo a V profondo e dettaglio incrociato sul busto che si stringe intorno alla vita e si lega dietro.

Ha le spalle leggermente scese, maniche lunghe con apertura e bottone coperto sui polsi e cerniera nascosta dietro. E un’apertura profonda davanti. Il prezzo è di 49,99 euro ed è disponibile in diverse taglie.

Aderente, sagomato e in due colori. È il bustino che indossi in molte occasioni. Il bustier midi in maglia testurizzata. ha un bordo in silicone nascosto nello scollo per evitare che scivoli. E un fondo dritto con spacco laterale. Il prezzo è di 49,99 euro ed è disponibile in lilla chiaro e nero.

Stampati e spalline sono per l’estate. È il caso del vestito midi con spalline sottili regolabili e scollo a V profondo. Ha dettagli come il doppio cordino regolabile con lacci laterali in vita e gonna leggermente svasata. Il prezzo in questo caso è più abbordabile, 24,99 euro in diverse taglie.

Infine, evidenziamo il vestito midi in maglia con texture. È un modello con scollo a V, spalline sottili regolabili, dettaglio incrociato sul busto e schiena a nido d’ape. Noterai che il busto è foderato per maggiore comfort e protezione. Il prezzo è di 19,99 euro ed è disponibile in taglie che vanno dalla XS alla 4XL. È disponibile in diversi colori, come la fantasia in nero e bianco, in nero e monocromo blu.

Puoi scegliere borse, sandali e altro sul tuo sito preferito per essere sempre ben abbinata ovunque tu vada quando devi andare a cena.

