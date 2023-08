5 abiti della nuova collezione di Zara che ci fanno perdere il senso: li hai bisogno per il ritorno alla routine.

La nuova collezione di Zara ha 5 vestiti che tolgono il fiato, sono autentiche gemme che hai bisogno per il ritorno alla routine. Il modo più veloce per vestirti è senza dubbio con un vestito che diventerà la migliore opzione per arrivare in ufficio in modo impeccabile. Questi vestiti sono buoni capi di base che non ti costeranno una fortuna. Inizia il lavoro con energia grazie a questi 5 vestiti della nuova collezione di Zara.

Zara ha i 5 vestiti della nuova collezione che hai bisogno per il ritorno alla routine

Un vestito camicia midi è la migliore opzione per quei giorni in cui dobbiamo uscire di casa in modo impeccabile con un tipo di capo spettacolare in tutti i sensi. Ha un design retrò, classico, elegante e favorevole. Ideale per le riunioni che arriveranno presto. Con tacchi o anche con le scarpe da ginnastica, questo vestito da 45 euro è ideale.

Il vestito con collo halter che vorrai avere nel tuo armadio. Un buon capo di base per affrontare il ritorno alla routine, disponibile in blu o verde, a seconda di quale preferisci puoi optare per uno o l’altro. È un vestito con cui uscire dopo per un drink, un buon alleato nella vita di tutti i giorni che viene venduto da Zara per soli 39 euro.

Comodo e bello, ecco il vestito midi con balze a cui non potrai resistere. È il miglior compagno possibile per l’ufficio al ritorno dall’estate. Quando fa ancora caldo, dovrai indossarlo senza nulla, quando fa un po’ fresco con il blazer nero ti starà spettacolare per le lunghe giornate di lavoro.

Il vestito lungo stampato con pannelli di cui hai bisogno per iniziare l’autunno. È un buon alleato di quei giorni in cui non smetterai di andare da un posto all’altro. Con collo rotondo e scollo a V, una freschezza massima e un design che sta sempre bene, non esitare, è uno di quei capi che tolgono il fiato. Zara lo vende a 35 euro.

Questo vestito tipo tunica con aperture è una delle migliori opzioni della nuova collezione di Zara. Per soli 22 euro, puoi avere un capo di base resistente per quei giorni infiniti in ufficio. Lo hai in tre colori ed è molto favorevole.

