5 abiti dei saldi di Stradivarius che ti faranno innamorare

Se hai aspettato il momento in cui i capi dei tuoi marchi preferiti sono al loro prezzo più basso questa estate, possiamo dirti che quel momento è arrivato. E un ottimo esempio sono questi 5 vestiti dei saldi di Stradivarius. Ecco alcune delle migliori alternative di questo marchio che puoi scegliere approfittando dell’ultimo sconto.

Vestiti dei saldi di Stradivarius

È a un prezzo tondo di 5,99 euro quando prima costava 15,99 euro. Una soluzione di base per i tuoi eventi informali o semi-formali. Un vestito corto aderente con spalline sottili e scollo rotondo ideale per tutti i tipi di uscite non troppo serie, con il tuo partner o le tue amiche. Perfetto per la sera, abbinato a un accessorio.

A maglia con bottoni

Ora lo compri a 5,99 euro quando prima il suo prezzo era di 25,99 euro. Leggermente elastico, a maniche lunghe e collo rotondo, questo vestito si distingue per i bottoni nella parte centrale del petto. Si distingue anche per quell’effetto lavato che gli conferisce un aspetto diverso da quello a cui siamo abituati, distinguendolo. Ottimo da indossare con stivali alti per ottenere un’estetica slanciata. Se vuoi sembrare più alta, con questo lo otterrai.

Vestito midi con collo halter

Il prezzo finale è di 12,99 euro quando prima costava 22,99 euro. Apparire elegante spendendo meno di 15 euro era solito essere un’utopia. Ma questo è cambiato grazie a Stradivarius e a questo vestito midi. Classico, ma con collo halter e un tessuto che si adatta alla silhouette, è una scelta eccellente per una cena o una serata più formale.

Vestito midi camicia in viscosa

Lo hai per un prezzo di 15,99 euro. Mentre prima costava 29,99 euro e per questo puoi comprarlo pagando di meno. Il classico vestito midi camicia in tessuto viscoso con collo a lancia e maniche lunghe con chiusura a bottone non poteva mancare. Questo in particolare è unico per le tasche laterali con patta e la chiusura a bottoni a contrasto che completa la parte anteriore.

Camicia in denim

La compri solo a 15,99 euro. Un altro must, un vestito in denim super versatile e stavolta aderente, con collo a lancia, maniche lunghe e bottone in metallo. Non meno interessanti sono i dettagli della cintura in denim in vita e la chiusura con bottoni in metallo nella parte anteriore.

Ora hai una varietà di vestiti che non puoi perdere per questa estate. Sono per te.

4.3/5 - (9 votes)