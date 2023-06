4 magliette di Sfera a prezzi super convenienti

È tempo dell’estate, di avere a portata di mano quei capi freschi che ci piacciono tanto. Ora ti presentiamo le 4 magliette Sfera super economiche.

Vanno perfettamente con jeans, gonne, tute e shorts. Ora puoi sceglierle sul sito web.

4 magliette Sfera super economiche

Tra le diverse magliette, spicca quella basic, con scollo a scatola e maniche svasate, realizzata in 100% cotone. In questo caso, è bianca con diverse righe blu. Il prezzo è di 5,99 euro, quindi puoi già acquistarla.

Abbiamo un’altra molto simile, che è blu con una riga in un colore leggermente più forte, ha lo stesso prezzo e per questo la compri subito. È disponibile nelle taglie dalla S alla XL.

In questo caso abbiamo la maglietta stampata in blu con alcune righe e dettagli bianchi. Ideale con pantaloni di questo colore o con shorts per mostrare stile in estate. La cosa migliore è la stampa, che è disponibile in vari colori, e il prezzo, perché puoi averla per soli 5,99 euro.

In colore bianco, spicca anche la maglietta a maniche corte con dettaglio in plumetis. Ha la chiusura posteriore a lacrima con bottone ed è realizzata in 100% cotone. Disponibile in tre colori: rosa, bianco e verde, è ideale con jeans di diversi colori. Il prezzo è di 9,99 euro.

Ci sono magliette misteriose che ti piaceranno. In questo caso, è di colore verde acqua e ha una tasca all’uncinetto che è pura magia perché impreziosisce tutti i look che indossi. Sappi che è disponibile in altri colori da poter scegliere e il prezzo è di 9,99 euro.

Il colore arancione è di moda ed è per questo che abbiamo scelto questa maglietta che si fa notare tra le altre. Con pizzi e un design un po’ aderente, il prezzo è di 5,99 euro. Puoi correre a comprarla prima che finisca.

Niente di meglio che optare per una maglietta con palme e stampa di piante. Perché sappia di estate. Ha il design con scollo a scatola e maniche svasate. Realizzata anche in 100% cotone, si distingue per la sua qualità e per essere disponibile in altri colori e stampe. Inoltre, il prezzo è un affare, perché puoi averla per soli 5,99 euro.

4.9/5 - (12 votes)