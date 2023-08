4 look totali di Zara per brillare nelle notti estive.

Interminabili, nella tua disco preferita, accanto alla spiaggia o in una cena improvvisata. Tutte amiamo i piani delle serate estive. E dobbiamo andare con i nostri migliori abiti: con questi 4 total looks di Zara.

In questo modo sarai la regina delle notti estive, qualunque cosa tu faccia. E hai tutto concentrato in un unico sito web.

Ti presentiamo i 4 total looks di Zara

Le serate saranno più speciali con questo vestito bianco che puoi abbinare con gli orecchini argento coordinati e ogni tipo di sandali. È un vestito a spalline midi con scollo a V e tessuto a rilievo. Costa 25,95 euro e gli orecchini coordinati sono cerchi irregolari al prezzo di 12,95 euro.

Con il vestito nero avrai successo ovunque. Hai il vestito corto con scollo rettangolare e spalle scoperte. Con dettagli di cinghie con clip metalliche e aperture sulla schiena. Inoltre, ha una fodera interna abbinata. E lo completi con argento o dorato e gli stivali neri alti per quando fa fresco di notte. Sarai sicura di fare centro.

Le gonne e i pantaloncini sono per l’estate. In questo caso, c’è la gonna-pantalone a vita alta con parte anteriore incrociata. Ha tasche anteriori e tasche a toppa sul retro. Il bordo è senza cuciture. La indossi con una maglietta bianca o nera e una borsa metallizzata e sarai la regina della notte. Il prezzo della gonna-pantalone è di 22,95 euro, mentre la maglietta nera è di 19,95 euro. Non mancheranno i sandali con zeppa, ce ne sono molti e puoi essere comoda ovunque.

Il look da festa per una serata estiva permette di indossare pantaloni o vestiti. Per questo sarai più bella con questi pantaloni cargo ricamati. Hanno una vita media con elastico e passanti. Hanno tasche laterali e a toppa con patta sulla gamba. Inoltre, hanno un fondo regolabile con cordino elastico e stopper. Il loro prezzo è di 49,95 euro in diverse taglie.

Li indossi con il top corto ricamato forato che costa 25,95 euro, oltre a magliette e sandali bassi e neri che ti permettono di essere sempre comoda ovunque. Farai sicuramente un figurone.

Con questi look sarai sempre elegante ma inoltre sul sito web di Zara hai una varietà di abiti da abbinare che non puoi lasciarti sfuggire. Non è necessario uscire dallo stesso sito web per avere tutti i capi.

4.2/5 - (4 votes)