35 casi deceduti e 47 confermati

Lo ha riferito venerdì l’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO). epidemia di colera rilevata in Haiti ha già causato 35 morti, ci sono 47 casi confermati e 560 sospetti, secondo i dati che gestisce. PAHO ha indicato in un rapporto che questi dati, al 12 ottobre, provengono dalle autorità del paese. Ha sottolineato che tra i 560 casi sospetti ci sono 296 pazienti ricoverati. Inoltre, il 53% delle persone colpite sono uomini e il 47% donne, con un “numero significativo” di minori e adolescenti, afferma l’agenzia.

PAHO, che utilizza i dati forniti dal Ministero della Salute haitiano, ha aggiunto che nella sola prigione civile di Port-au-Prince sono stati rilevati 203 casi sospetti, di cui dodici confermati, sebbene siano stati segnalati quattordici decessi per rabbia. Data questa situazione, l’agenzia sta lavorando a stretto contatto con il Ministero della Salute haitiano e altri partner internazionali per sostenere gli sforzi per porre fine a questa epidemia di colera.

Tuttavia, il mancato accesso alle aree colpite “a causa del insicurezza” sta ostacolando la sorveglianza epidemiologica e l’installazione di centri di trattamento del colera e punti di reidratazione, nonché il trasporto di pazienti, ha affermato PAHO. Allo stesso modo, la carenza di carburante rende difficile il funzionamento di questi centri di trattamento, laboratori, personale di trasporto e forniture mediche. Entrambi i fattori – l’insicurezza e la mancanza di carburante – contribuiscono anche a realizzarla difficile accesso all’acqua potabile, il che aumenta il rischio di colera diffuso in tutto il paese.

L’epidemia di colera è stata inizialmente localizzata in due zone di Port-au-Prince, la capitale del Paese, che sono sotto il controllo di bande criminali, che ostacolano gravemente l’accesso agli aiuti per la popolazione. Dodici anni fa, Haiti ha subito una delle peggiori epidemie di colera degli ultimi decenni, che è costata la vita a quasi 10.000 persone.