3 vacanze sull’isola da non perdere

Maiorca si gode tutto l’anno

L’autunno può essere il momento ideale per scoprire tutto il fascino di Maiorca, la più grande delle Isole Baleari. Uno dei gioielli della capitale maiorchina è il suo Cattedrale gotica, popolarmente conosciuto come il Seu”. Situato in posizione privilegiata, sulle antiche mura, di fronte al mare e accanto al Palazzo di s’Almudaina, è famoso per il suo rosone di 13 metri di diametro, una delle più grandi al mondo tra le cattedrali gotiche e composto da più di 1200 cristalli colorati.

Stradine disegnate in epoca medievale, dimore signorili, edifici modernisti, bagni arabi perfettamente conservati… una passeggiata attraverso il centro storico e il quartiere ebraico (chiamato jueu in maiorchino) è una delle cose migliori che puoi fare a Palma di Maiorca.

Al tramonto, vi consigliamo di percorrere i cinque chilometri di Lungomare in bicicletta, in scooter o passeggiando tranquillamente contemplando il porto di Maiorca e il suo porto turistico.

Tra i spiagge urbane di Palma di Maiorca, si evidenzia Ca’n Pere Antoniil più vicino al centro, Cala Estanciaspiaggia di sabbia finissima e fondale basso e, naturalmente, spiaggia di palmepiù di 4 chilometri di svago e divertimento per turisti e locali.

Alloggi con vista sul castello di Bellver

Esperia Città di Maiorca È il luogo perfetto in cui soggiornare durante la vostra visita all’isola. Un hotel per coppie e famiglie con piscina, area giardino e camere spaziose e confortevoli che consentono collaborare.

Questo alloggio unico offre vedute del castello di Bellverda cui puoi vedere la migliore vista panoramica di Palma di Maiorca, del porto e delle montagne Tramuntana. Su una collina a 112 metri sul livello del mare, si trova questa fortificazione in stile gotico uno dei pochi castelli europei a pianta circolare e tre torri adiacenti.

Oltre Palma, Maiorca è piena di città belle e pittoresche. Banialbufar, nella Sierra de Tramontana, ha viste impressionanti del Mediterraneo che sono Patrimonio dell’Umanità . Questo villaggio di terrazze si trova tra il mare e le montagne e da lì è possibile godere di meravigliosi tramonti.

Pollença, le spiagge di Formentor, Sa Calobra, la bellezza di Deià , Valldemossa o Sóller, considerata una delle città più belle di tutta la Spagnasono altre tappe obbligatorie della tua visita all’isola.

Se stai cercando un alloggio fuori Palma di Maiorca, non cercare oltre. Segreti Mallorca Villamil Resort & Spa a Peguera, Calviá, offre il piano perfetto per chi cerca una vacanza romantica e rilassante. In questo resort, gli ospiti si rilassano nelle camere e nelle suite con vista spettacolare sul Mediterraneo. un tutto compreso con ristoranti gourmet, liquori premium e infinite attività diurne e notturne.

Lanzarote, un’isola di un altro pianeta

Lancillotto è l’isola dei vulcani e dei campi di lava, terra nera e rossastra dove si fondono il mare e la lava vulcanica. In pochi punti questo insolito paesaggio lunare è impressionante come in TimanfayaParco Nazionale che occupa più di 50 chilometri quadrati e attraversa le “montagne di fuoco” dove si ha il sensazione di essere su un altro pianeta.

Vi assicuriamo che questa sensazione continuerà quando, nelle vicinanze di Timanfaya, vi imbatterete gli estesi vigneti di La Geria. Laggiù, il ceppo cresce direttamente sulla cenere vulcanica e sopravvive protetto da muretti in pietra, dando origine a famosi vini malvasie a Denominazione di Origine.

Lo sviluppo della più orientale delle Isole Canarie è stato effettuato sostenibile e in armonia con l’ambientegrazie soprattutto agli sforzi dell’artista Cesare Manriqueche non solo è intervenuto nel paesaggio dell’isola integrando perfettamente le sue architetture nella natura, ma ha anche saputo trasmettere ai suoi concittadini l’amore e il rispetto per la sua terra.

Le creazioni dell’artista, infatti, sono presenti in ogni angolo dell’isola. In i Jameos del Agua, Ad esempio, cosa significano? un autentico viaggio al centro della terra. Un jameo è una porzione di un tubo vulcanico in cui il tetto si è staccato. Questo, lungo più di sei chilometri, si estende dal cratere del vulcano fino al mare e ha un lago interno con piccoli granchi albini, una specie unica al mondo.

Altri luoghi impressionanti che meritano una visita sono Gli Herviderosdove l’erosione del mare ha modellato il paesaggio creando bellissime grotte e bufaderos o la Pozza Verde, un cratere aperto sul mare che, a causa delle infiltrazioni d’acqua e della presenza di organismi vegetali, ha una laguna di colore verde intenso che contrasta con la spiaggia di sabbia nera e rossa che si fonde con l’azzurro del mare.

Turismo, arte e natura

Puoi partecipare a queste e molte altre escursioni organizzate da Segreti Lanzarote, uno dei primi Secrets Resorts & Spas in Europa. In questo hotel all-inclusive, puoi goderti un numero infinito di attività diurne e notturne, ristoranti di alta qualità , una piscina, un terme rigenerante e una palestra completamente attrezzata.

Sogni Lanzarote Playa Doradada parte sua, ha creato un paradiso di pace per coppie e famiglie sulla bellissima spiaggia di Playa Dorada con viste incredibili sull’Oceano Atlantico. Questa zona è conosciuta come Punto Papagayoe ha bellissime spiagge di sabbia bianca e dorata e palmeti frondosi.

Fuerteventura, molto più che spiagge paradisiache

Fuerteventura è la seconda isola più grande dell’arcipelago delle Canarie, ricca di spiagge paradisiache, cittadine affascinanti, spazi naturali unici e vulcani impressionanti.

Le dune di Corralejo costituiscono una delle icone più importanti dell’isola. Uno spettacolare Parco Naturale, lungo circa 8 chilometri, composto da ampie dune e bellissime spiagge con acqua cristallina dove è possibile praticare tutti i tipi di sport acquatici. Ci sono spiagge per tutti i gusti: le più familiari si trovano a nord. I banchi di sabbia più selvaggi, a sud. Situato nel comune di La Oliva, questo piccolo deserto fa parte del Parco Naturale Dunas de Corralejo e ha la dichiarazione ZEPA (Zona di protezione speciale per gli uccelli), che delizieranno gli amanti di questi animali alati.

per godere di questo posizione privilegiata e l’Atlantico in tutta la sua pienezzaconsigliamo di soggiornare a Appartamenti Hesperia Bristol Playa. Ideale per soggiorni in famiglia, Questi appartamenti turistici ti offrono la flessibilità e il comfort di cui hai bisogno per goderti una vacanza ideale al sole.

Riserva della Biosfera delle Isole Canarie

L’isola ha anche belle città piene di personalità Che cosa Pareteuno dei posti migliori per ammirare il tramonto da una delle sue scogliere, o Betancuria e le sue strade piene di fascino da percorrere con calma. Nei mercatini di queste e di tante altre città si possono acquistare artigianato dell’isola o prova alcuni prodotti da Gastronomia canariaChe cosa carne di capra, formaggio majorero o frangollo.

Stand nelle vicinanze il Monumento Naturale delle Grotte di Ajuy, grotte di basalto nero, alte circa 40 metri sulle rive dell’Atlantico. Per accedervi e ammirarne le curiose forme interiori, bisogna percorrere un bel sentiero su una duna pietrificata che segue la costa. Una visita più che consigliata e di grande valore geologico!

il fantastico Vulcano Calderon Hondo, Tindaya, la montagna magica di Fuerteventura, la penisola di Jandía e paesaggi come Roque del Moro o Playa de Cofete o la visita all’enigmatico Villa d’Inverno, Costruiti negli anni ’40 in una zona arida lontana da tutto, questi sono altri luoghi sorprendenti che renderanno una vacanza a Fuerteventura un’esperienza unica.