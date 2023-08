3 sandali di Mango Outlet che ci fanno innamorare e sono già i più venduti

Stai cercando calzature di qualità a metà prezzo? Queste 3 sandali del Mango Outlet sono interessanti opzioni per la fine dell’estate. Tutti loro sono alternative che puoi portare a casa con sconti del 50% o più rispetto al loro costo originale. Offerte indispensabili per uno scarpiere più vario e con soluzioni per ogni tipo di evento.

Ecco alcune delle loro caratteristiche. Non perdere tempo perché gli sconti finiranno presto.

3 sandali del Mango Outlet che devi avere già

Sandali con cinturini incrociati

In questo caso, li acquisti a 17,99 euro quando il loro prezzo precedente era di 35,99 euro. Sono sandali per feste e situazioni più formali. Hanno cinturini incrociati in stile boho e per questo attireranno l’attenzione delle persone presenti.

Si distingue per il suo design a cinturini ma anche per quella punta quadrata che gli dona un tocco moderno. Il rosso è uno dei colori protagonisti di questa stagione estiva e si fa notare in questo sandalo realizzato con colla, poliuretano e termoplastico.

Sandalo con zeppa e cinturini

Non perderti questo modello che è anche in saldo. Se prima costava 39,99 euro, ora lo puoi avere per 19,99 euro.

Se sei più amante delle zeppe, qui hai una scarpa con cinturini e cinturino alla caviglia. Questo ti permette di metterle o toglierle rapidamente quando necessario. Con punta quadrata, il suo tacco è di dieci centimetri e ti permetterà di apparire più slanciata. Realizzate in pelle, sono sandali resistenti che dureranno anni se segui le raccomandazioni di cura del Mango.

Sandalo tipo cangrejera in pelle

È quello che segna l’estate da diversi anni. Sembra che siano tornate di moda. Se prima costavano 49,99 euro, ora li puoi avere per 20,99 euro.

Sono di colore nero e assolutamente versatili, queste cangrejeras in pelle sono ottime per gli amanti della spiaggia e della piscina. Hanno una punta rotonda, una suola rialzata per non bagnarti i piedi mentre cammini e una comoda chiusura con fibbia.

Sono realizzate con una miscela di pelle bovina, poliuretano e gomma termoplastica, mentre la suola è 100% incollata. Sono perfette se stai pianificando una fuga o una vacanza e non vuoi portare molti paia di scarpe in valigia.

Con questi sandali sicuramente avrai successo durante la stagione estiva e li avrai al miglior prezzo. Hai vari modelli tra cui scegliere e molti altri all’interno del sito web del Mango Outlet, quindi non devi cercare in diversi luoghi.

