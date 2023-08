3 prodotti Decathlon ideali per il campeggio

Andare in campeggio è un’esperienza totalmente indimenticabile che ci permette di godere appieno della natura, ma per farlo correttamente è necessario disporre di alcuni prodotti di base per il nostro comfort, come ad esempio una tenda da campeggio.

Tuttavia, ci sono altri articoli che possono essere fondamentali per aumentare il nostro comfort quando andiamo in campeggio e che forse non conosci. Ecco perché abbiamo selezionato i tre prodotti di Decathlon che devi comprare se hai intenzione di andare in campeggio per alcuni giorni quest’estate.

Goditi di più il tuo campeggio con questi tre prodotti di Decathlon

Sempre più persone scelgono di trascorrere le loro vacanze in campeggio, non solo per il risparmio che può comportare, ma anche perché è un’esperienza che ci avvicina molto di più alla natura e ci permette di godere della tranquillità che la circonda.

Pertanto, oggi vogliamo mostrarti una selezione di prodotti di Decathlon che devi acquistare se fai parte di quel gruppo di persone che andrà in campeggio quest’estate o che ha intenzione di farlo in futuro.

Tenda da campeggio Arpenaz per 4 persone

Tutti sappiamo che uno degli elementi indispensabili in qualsiasi campeggio sono le tende da campeggio. In questo caso, ti presentiamo il modello Quechua Arpenaz 4.1 F&B, progettato per ospitare una famiglia di fino a 4 persone. Il marchio Quechua è originario di Decathlon e è stato riconosciuto in molte occasioni come uno dei migliori in termini di durata e resistenza, essendo dotato di una copertura in poliestere impermeabile. Pertanto, è un’ottima alternativa quando cerchiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In questo caso, si tratta di un modello con una sola stanza e dotato di un sistema di ventilazione che consente una buona circolazione dell’aria per ridurre la condensa, qualcosa di indispensabile in estate. Inoltre, ha tasche interne per riporre oggetti più piccoli e una <strong+zanzariera per tenere lontani gli insetti. Infine, va sottolineato che è molto facile da montare e attualmente è in offerta, quindi possiamo acquistarla a un prezzo più conveniente.

Materasso gonfiabile Fiber-Tech Downy Intex

Il secondo prodotto necessario per dormire comodamente in campeggio è questo materasso con pompa incorporata che possiamo acquistare al prezzo di 34,95 euro nel negozio online di Decathlon. Un materasso che ha dimensioni di 137 x 191 x 25 cm, ideale per due persone.

Il grande vantaggio di questo materasso è che, essendo gonfiabile, quando è sgonfio, possiamo riporlo in qualsiasi angolo della nostra casa. Inoltre, ha un pulsante che lo gonfia automaticamente, quindi per usarlo basta premere il pulsante e aspettare che si riempia d’aria. Senza dubbio, un acquisto molto interessante che può risultare utile anche se ci sono visite improvvisate a casa nostra, avremo un materasso aggiuntivo su cui possono dormire.

Set di scopa e paletta per campeggio Quechua

Infine, parleremo di un altro prodotto assolutamente indispensabile per mantenere la pulizia durante i giorni trascorsi in campeggio: un set di scopa e paletta il cui prezzo è di 17,99 euro e che ha ottime recensioni nel negozio online di Decathlon. Questo prodotto non serve solo a spazzare il pavimento, ma il design della scopa consente anche di svuotare l’acqua facilmente in caso di necessità. Inoltre, per poterlo riporre più comodamente, la scopa ha un manico regolabile in acciaio con due altezze e un massimo di 128 cm.

In questo modo, occupa appena spazio quando lo riponiamo nel veicolo, ma possiamo utilizzarlo comodamente quando ci serve per pulire il nostro camper o l’area di cui abbiamo bisogno. In sintesi, si tratta di tre articoli molto utili quando andiamo in campeggio e che attualmente sono scontati, quindi se stavi pensando di acquistarne uno, ti consigliamo di approfittare di questi giorni per dare un’occhiata.