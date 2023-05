Siamo d’accordo sul fatto che se c’è un capo versatile e adatto a tutto, è la camicia. Ecco perché evidenziamo le 3 camicie di Zara a meno di 30 euro che ti appassioneranno.

Troverai i dettagli e i prezzi di seguito per scegliere una o due che ti piacciono di più.

Parliamo della camicia oversize in tessuto rustico con colletto a lancia e maniche lunghe. Disponibile in diverse taglie, ha un prezzo di 22,95 euro. Corri a prenderla!

Più originale è la camicia crop in popeline. Ha un colletto a lancia e maniche lunghe con polsini, con tasche applicate sul davanti. È disponibile in 6 colori, non perdertela. Il suo prezzo è di 22,95 euro nella tua taglia.

In maniche lunghe, questa altra opzione è perfetta. È la camicia realizzata in tessuto misto lino con scollo rotondo con coulisse e borchie a contrasto. Se la vuoi, devi sapere che è disponibile da Zara.

In righe bianche e blu, non perdere questa camicia che puoi abbinare con una gonna in denim e anche con i jeans. Ha un prezzo di 29,95 euro e taglie dalla XS alla XXL.

5/5 - (8 votes)