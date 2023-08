3 borse di marca che troverai solo su Amazon: sono un affare.

Una nuova stagione inizia con i migliori accessori. Abbiamo 3 borse di marca su Amazon che potrai portare in ufficio. Spaziosi e capienti.

Sono delle tue marche preferite e ad un prezzo irresistibile che non puoi lasciarti sfuggire. Clicca in due secondi.

Tendenza: 3 borse di marca che sono su Amazon

Dalla firma Don Algodón abbiamo la borsa a tracolla. È da donna, con una grande capacità. Di colore nero, ha vari dettagli come le tre cerniere per conservare le cose in tutta sicurezza.

Per maggiori informazioni, ha una superficie esterna in pelle sintetica, con rivestimento in poliestere. Si chiude comodamente con la cerniera e la sua composizione è al 100% in cuoio.

Il suo prezzo è di 39,99 euro, qualcosa da tenere in considerazione sapendo che è di una marca di alta qualità.

Allo stesso prezzo abbiamo questa shopper di DKNY. È da portare a mano o a tracolla, molto elegante e spaziosa perché è una shopper, quindi puoi portare dal tuo computer portatile a molte altre cose per l’ufficio.

Ha il logo in vari punti della borsa. Il prezzo è di 39,99 euro e lo trovi con un clic su Amazon.

La tracolla di Pepe Jeans è in offerta. Ha una patta e è disponibile in due colori: arancione o nero. Le misure della borsa sono: 23 x 15 x 5,5 cm ed è caratterizzata dalla pelle sintetica e dalla buona qualità.

È completa, perché ha un scomparto principale con due tasche interne, una delle quali con chiusura lampo. Inoltre presenta una patta con chiusura magnetica a scatto. È anche dotata di una maniglia corta e una tracolla regolabile, quindi puoi portarla in diverse modalità: a spalla o a tracolla regolando la tracolla.

Ha un mini portamonete decorativo attaccato dove puoi mettere monete, banconote, carte e altri documenti.

Questa borsa è ora in offerta, se costava 59,99 euro, ora la trovi solo a 35 euro, grazie al 42% di sconto applicato sul prezzo iniziale. Non puoi lasciartela sfuggire ed è su Amazon.

Queste tre borse sono di tendenza e le hai sempre più vicine. Il bello è che le grandi firme ti offrono accessori che sono accessibili al tuo portafoglio. E inoltre in forma di diverse borse che porterai nella prossima stagione in ufficio, in passeggiata, per una festa, quando decidi di andare a cena e molto altro.

Trovi tutte le specifiche sul sito web di Amazon dove si acquista sempre online.

4.6/5 - (8 votes)