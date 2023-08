3 borse di marca che troverai solo su Amazon: sono un affare imperdibile

Si avvia una nuova stagione con i migliori accessori. Abbiamo 3 borse di marca su Amazon che potrai portare in ufficio. Dove c’è spazio per tutto.

Sono delle tue marche preferite e a un prezzo irresistibile che non puoi perdere.

Tendenza: 3 borse di marca che sono su Amazon

Dalla firma Don Algodón abbiamo la borsa a tracolla. È da donna e ha una grande capacità. Di colore nero, ha vari dettagli come le tre cerniere per custodire le cose in totale sicurezza.

Per ulteriori informazioni, ha una superficie esterna in pelle sintetica e un rivestimento in poliestere. Si chiude comodamente con la cerniera e la sua composizione è al 100% in pelle.

Il suo prezzo è di 39,99 euro, qualcosa da tenere in considerazione sapendo che è di una marca di alta qualità.

Allo stesso prezzo abbiamo questa shopper di DKNY. È da portare a mano o a tracolla, molto elegante e ha spazio per tutto perché è una shopper, quindi puoi portare dal tuo laptop a molte altre cose per l’ufficio.

Ha il logo in diversi punti della borsa. Il suo prezzo è di 39,99 euro e lo trovi con un clic su Amazon.

La tracolla di Pepe Jeans è in offerta. Ha una patta ed è disponibile in due colori: arancione o nero. Per tua informazione, le dimensioni della borsa sono: 23 x 15 x 5,5 cm e si distingue per la sua pelle sintetica e la buona qualità.

È completa, perché ha un scomparto principale con due tasche interne, di cui una con chiusura a cerniera. Ha anche una patta con chiusura magnetica. È anche dotata di manico corto e tracolla regolabile, quindi ci sono diverse modalità di trasporto: a spalla o incrociata regolando la tracolla.

Ha un mini portamonete decorativo attaccato dove puoi tenere monete, banconote, carte e altri documenti.

Questa borsa è ora in offerta, se costava 59,99 euro, adesso la trovi per soli 35 euro, grazie allo sconto del 42% che viene applicato al prezzo iniziale. Non puoi lasciartela scappare ed è su Amazon.

Queste tre borse sono di tendenza e le hai sempre più vicine. La cosa migliore è che i grandi marchi ti offrono accessori che sono accessibili al tuo budget. E inoltre sotto forma di diverse borse che ti porterai nella prossima stagione in ufficio, per una passeggiata, per una festa, quando decidi di andare a cena e molto altro.

Trovi tutte le specifiche sul sito web di Amazon dove si compra sempre online.

