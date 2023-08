3 abiti che non avresti mai immaginato di trovare da Oysho: li vogliamo.

Aún queda mucho verano por delante, e questo significa che c’è ancora tempo per tutti i tipi di eventi in cui puoi indossare un vestito. Naturalmente, non avrai sempre l’indumento adatto all’occasione, e per questo ti presentiamo una selezione di 3 vestiti che non avresti mai immaginato di trovare da Oysho.

Tutti si distinguono per la loro qualità/prezzo; e addirittura due di essi possono essere acquistati in offerta, a meno della metà del loro costo originale.

Top: 3 vestiti che non avresti mai immaginato di trovare da Oysho

Vestito in modal con collo polo

Il suo prezzo era di 35,99 euro e il vantaggio è che ora puoi averlo per 14,99 euro. È un capo ideale per coloro che impongono uno stile e hanno un guardaroba ampio ma cercano abiti che siano unici.

Con questo vestito in modal con collo polo sarai diversa dalle altre, quindi è ideale se stai cercando di differenziarti.

Realizzato con tessuto modal soft touch, è morbido al tatto e traspirante. Pertanto, è perfetto per le giornate e le serate calde. Presenta anche una manica smanicata con collo polo, chiusura con zip fino all’altezza del petto e un bel dettaglio plissettato.

Vestito midi in maglia

Te lo porti a soli 19,99 euro, diciamo a metà prezzo perché prima aveva un costo di 39,99 euro.

Per la spiaggia o la piscina, niente di meglio di questo vestito midi in maglia con filo metallico che lascia intravedere parte della silhouette. Si distingue per il suo collo rotondo e l’assenza di maniche, quindi è una grande opzione se pensi di fare un viaggio sulla costa quest’estate.

Vestito lungo in modal con dettaglio a twist

Il suo prezzo è di 29,99 euro, e sebbene non sia in offerta, questo vestito lungo si fa strada nella lista perché il suo prezzo è molto accessibile per la qualità che possiede. Assolutamente versatile, adatto a diverse circostanze, si distingue per quel collo rotondo con dettaglio a twist nella parte posteriore.

Se devi partecipare a una riunione formale prima della fine dell’estate, è una delle migliori alternative che puoi considerare.

Tutte sono proposte audaci, di alta qualità e che potrai indossare a una festa o un’uscita sia questa estate che in altre stagioni.

Anche se all’interno di Oysho ci sono altri capi in saldo che non puoi perdere e che devi acquistare prima che si esauriscano. E tutto all’interno del sito web, con un semplice clic.

