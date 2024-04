Zara Home fa il botto: il servizio da tavola a prezzo stracciato nonostante non sia in saldo

In periodo di saldi è normale trovare molti sconti su ogni tipo di prodotto, e la verità è che anche su prodotti che non hanno uno sconto applicato si possono trovare offerte molto interessanti, come in questo caso. Oggi vi mostriamo una bellissima servizio di piatti di Zara Home ad un prezzo molto basso nonostante non sia un prodotto in saldo… ti conquisterà a prima vista!

Zara Home offre nel suo ampio catalogo una vasta gamma di servizi di piatti, tutti con un'estetica particolare che li rende un punto di forza a livello decorativo, oltre a svolgere perfettamente la loro funzione di servire le diverse pietanze del giorno. Il servizio di piatti è un elemento essenziale in ogni casa, e quando si può combinare design, qualità e prezzo senza dubbio è un'opportunità d'oro che non si può lasciar sfuggire.

Il servizio di piatti di Zara Home che ti farà innamorare

Stiamo parlando del Servizio di piatti in gres, un servizio di piatti completo che puoi acquistare pezzo per pezzo per comporlo secondo le tue esigenze, e che include molto più che piatti: tutti elementi interessanti e molto utili che senza dubbio ti faranno comodo avere in casa. Si tratta di un servizio di piatti in gres con finitura organica e smalto con effetto reattivo, perfetto sia per uso quotidiano che per le occasioni più speciali.

Ecco i pezzi che puoi acquistare singolarmente:

Piatto piano: con un diametro di 27 cm, il piatto piano è ideale per servire i piatti principali e ha un prezzo di 6,99€.

Piatto fondo: ideale per zuppe e piatti di cucchiaio, ha un diametro di 22 cm e un prezzo di 6,99€.

Piatto dessert: il piatto per il dessert ha un diametro di 21 cm e un prezzo di 5,99€.

I pezzi aggiuntivi del servizio di piatti di Zara Home

Bowl: le ciotole sono molto utili in cucina per preparare sia colazioni che dessert, tra gli altri, e in questo caso Zara Home te lo offre con un diametro di 14 cm e un prezzo di 5,99€.

Insalatiera: se sei abituato a preparare insalate, questo pezzo ti sarà molto utile. Ha un diametro di 24 cm e un prezzo di 9,99€.

Portata tonda: ideale per servire una grande varietà di piatti e cibi, ha una misura di 32 x 32 x 4,5 cm e un prezzo di 12,99€.

Tazza da caffè con piattino: se vuoi che il tuo servizio di piatti includa anche un set da caffè, puoi acquistare la coppia di tazza e piatto per 6,99€.

Altri pezzi del servizio di piatti in gres di Zara Home

Tazza: la tazza normale è anche disponibile, in questo caso con misure di 8 x 12 x 10 cm e un prezzo di 5,99€.

Piatto per pasta: se sei un amante della pasta, ti piacerà servirla in un piatto speciale per questo, con un diametro di 27 cm e 5 cm di altezza. Il suo prezzo è di 9,99€.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di acquistare questo servizio di piatti di Zara Home a un prezzo così vantaggioso e completa la tua tavola con eleganza e stile. Approfitta dei pezzi singoli per personalizzare il tuo servizio secondo le tue esigenze e gusti.

4.3/5 - (6 votes)