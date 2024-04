Se desideri un terrazzo pieno di stile, Zara Home ha il tavolo perfetto per te

Le tavole sono indispensabili in alcune stanze della casa, come la cucina, e molto utili, ad esempio, un tavolino da salotto, un tavolino da appoggio in un angolo di lettura o i comodini nella camera da letto, tra gli altri. Oggi ti mostriamo un tavolino d'appoggio di Zara Home che sarà incredibile sulla terrazza, nel cortile o praticamente in qualsiasi angolo, ed è super scontato!

Zara Home offre nel suo vasto catalogo diverse tavole molto interessanti per diverse parti della casa, e anche per spazi esterni come terrazze, cortili o giardini. Il negozio galiziano offre stile, qualità e buoni prezzi, una combinazione che ha successo tra il pubblico sia in Italia che in molti altri paesi.

Il tavolino d'appoggio di Zara Home perfetto per la terrazza

Stiamo parlando del Velador de metallo, un piccolo tavolino perfetto per la terrazza; anche se siamo in pieno inverno, tra un paio di mesi arriverà la primavera e i primi raggi di sole ci permetteranno di iniziare a godere dei nostri spazi esterni, e nel frattempo lo potete mettere nel salotto, ad esempio. Grazie agli sconti ha un ribasso di 20 euro che porta il prezzo finale a 99,99€.

Questo bellissimo tavolino d'appoggio di Zara Home, con riferimento REF. 3308/072, è un velador di metallo nero in stile vintage, ideale per integrarsi in diversi ambienti e senza dubbio con un'estetica che attira l'attenzione e che farà diventare protagonista ovunque tu decida di metterla.

Le dimensioni e i materiali del tavolino d'appoggio

Ha delle misure di 73 cm di altezza, 55 cm di larghezza e 55 cm di profondità, con un peso di 7,18 kg, e viene consegnato in un unico pezzo, quindi non c'è bisogno di montarlo, basta tirarlo fuori dall'imballaggio e posizionarlo, così semplice! Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la superficie è 100% alluminio, mentre le gambe sono 100% ferro.

Consigli per la manutenzione del tavolino d'appoggio

È importante che tu tenga presente che devi tenerlo lontano dalla pioggia, dall'acqua e dai vestiti umidi, quindi se lo metti su una terrazza o in qualsiasi altro spazio esterno devi proteggerlo in caso di previsione di pioggia, o dato che pesa così poco puoi portarlo all'interno della casa per evitare che si bagni e quindi mantenerlo al sicuro e farlo durare molto più a lungo.

Se cerchi un tavolo versatile su cui poter mettere qualche elemento decorativo, bere un caffè o sederti a leggere un libro, senza dubbio questo tavolino d'appoggio di Zara Home è una delle tue migliori opzioni, e con lo sconto applicato è un'occasione d'oro per acquistarlo.

