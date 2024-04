Lidl colpisce nel segno e vende il prodotto indispensabile per i cani quest’estate

I cani sono una parte fondamentale della famiglia e, soprattutto durante l'estate, è importante che possano godersi al massimo il tempo libero insieme ai propri cari, svolgendo le stesse attività, sempre che sia possibile, come fare passeggiate o trascorrere una giornata in spiaggia, tra le altre cose. Oggi vogliamo presentarvi uno straordinario prodotto Lidl per cani che permetterà al vostro amico a quattro zampe di vivere un'estate divertente e sicura che sicuramente apprezzerà al massimo… Non potrete resistere dal comprarlo!

Lidl offre nei suoi diversi cataloghi un'ampia varietà di prodotti per animali domestici, in particolare per cani e gatti, che sono i più comuni nelle case del nostro paese. I prodotti si concentrano sia sull'alimentazione che sul divertimento o sulla sicurezza, principalmente, sempre con un eccellente rapporto qualità-prezzo che rende l'acquisto conveniente.

Il giubbotto salvagente per cani di Lidl: l'accessorio indispensabile per la tua mascotte

Parliamo del Giubbotto salvagente per cani, un fantastico equipaggiamento essenziale per permettere al tuo amico peloso di fare il bagno in spiaggia quest'estate in totale sicurezza: un giubbotto che lo manterrà a galla ed eviterà che possa annegare accidentalmente. Attualmente ha un prezzo di soli 12,99€, un vero affare considerando che è un articolo che utilizzerai durante tutta l'estate.

Caratteristiche del giubbotto salvagente per cani di Lidl

Questo fantastico giubbotto salvagente per cani di Lidl presenta caratteristiche interessanti come una maniglia resistente per poter tirare fuori il cane dall'acqua quando necessario, elementi riflettenti per una maggiore visibilità sia dentro che fuori dall'acqua, un collare regolabile per adattarsi alla forma del corpo del cane e fibbie facili da regolare per rendere l'operazione di indossare e togliere il giubbotto rapida e semplice.

Il giubbotto è disponibile in 3 diverse taglie (S, M, L) per le seguenti misure:

Circonferenza del collo:

S: circa 38 – 50 cm.

M: circa 45 – 59 cm.

L: circa 53 – 68 cm.

Circonferenza del torace:

S: circa 56 – 69 cm.

M: circa 69 – 81 cm.

L: circa 81 – 91 cm.

Consigli per la cura del giubbotto salvagente per cani di Lidl

Per la realizzazione di questo giubbotto sono stati utilizzati materiali come poliestere (tessuto), EPE (schiuma), PP (nastro), metallo (anello) e POM (fibbia). Se acquisti questo giubbotto per cani di Lidl è molto importante seguire alla lettera le raccomandazioni del produttore per la sua manutenzione:

Lavare a mano, mai in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice, solo all'aria.

Non lavare a secco.

Non stirare.

In conclusione, il giubbotto salvagente per cani di Lidl è un accessorio indispensabile per garantire divertimento e sicurezza al tuo amico a quattro zampe durante l'estate. Approfitta dell'ottimo rapporto qualità-prezzo e non perdere l'occasione di acquistare questo prodotto per regalare a te e al tuo cane un'estate spensierata e piena di momenti felici insieme.

