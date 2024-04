L’armadio stellare di Ikea a un prezzo da scandalo

I mobili adatti per lo stoccaggio sono essenziali in casa, come armadi, cassettiere e altri tipi di mobili in cui puoi riporre ciò che è necessario per avere la tua casa più organizzata e ordinata, oltre al fatto che tutto ciò che viene conservato sarà sempre più protetto rispetto a se fosse a vista. Oggi ti mostriamo il mobile di punta di Ikea che puoi portarti a casa a un prezzo stracciato e guadagnare moltissimo spazio extra di stoccaggio, oltre a darti un tocco di decorazione… ne trarrai moltissimo vantaggio!

Ikea offre nei suoi negozi un ampio catalogo di mobili che ti serviranno in ogni caso per spazi interni o esterni, sempre di qualità e con la premessa di poterne sfruttare al massimo le potenzialità per rendere ogni angolo della tua casa più bello e ordinato. Il negozio svedese trionfa con i suoi armadi e soluzioni di stoccaggio, e in questo caso continua a farlo con un mobile che è tra i più venduti da anni.

La cassettiera BRIMNES di Ikea, a un prezzo da capogiro

Parliamo della Cassettiera con 3 cassetti BRIMNES, uno dei mobili di punta del negozio svedese e che si posiziona tra gli armadi più venduti ogni anno, senza dubbio un pezzo a cui potrai trarre molto profitto per trasformarlo in protagonista nella tua casa. Attualmente ha un prezzo di soli 99€, un investimento che sicuramente vale la pena di fare.

Questa fantastica cassettiera BRIMNES di Ikea ha tre cassetti in cui puoi riporre ogni tipo di oggetto, sia abbigliamento che accessori, prodotti per l'igiene e la bellezza… il fatto è che in essa puoi mettere di tutto, e se acquisti gli organizzatori per cassetti che offre Ikea potrai avere tutto ancora più ordinato. Il cassetto superiore ha il frontale in vetro satinato, il che gli conferisce un tocco molto originale.

Funzionalità e sicurezza della cassettiera BRIMNES

I cassetti di questa cassettiera sono facili da aprire e chiudere per tutta la famiglia e sono dotati di fermi per evitare cadute accidentali. Ikea raccomanda anche di fissare la cassettiera alla parete con gli appositi supporti, che saranno diversi a seconda del tipo di parete che hai in ogni caso. Con dimensioni di 78 cm di larghezza, 46 cm di profondità e 95 cm di altezza, in ogni cassetto puoi riporre circa 30 magliette o 15 pantaloni piegati.

Mantenere la cassettiera BRIMNES di Ikea sempre pulita

Per mantenere questa fantastica cassettiera BRIMNES di Ikea sempre nelle migliori condizioni di pulizia, è importante passarle un panno umido con un sapone delicato per pulirla e successivamente asciugarla con un panno asciutto.

4.4/5 - (13 votes)