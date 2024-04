La stoviglie più economiche dei saldi di Zara Home: non avresti mai visto un prezzo simile

La più conveniente stoviglia in saldo da Zara Home

Se desideri acquistare una nuova stoviglia ora che siamo in saldo, forse non sai che su Zara Home troverai alcune delle migliori e più belle. In effetti, la catena di Inditex sta vendendo gran parte delle sue stoviglie a prezzi straordinari, pertanto tra tutte queste, ti presentiamo la stoviglia più economica delle offerte di Zara Home, che sicuramente non avevi mai visto prima ad un prezzo così basso e che ti preparerà in qualche modo per la tanto desiderata stagione primaverile che vivremo a breve.

La stoviglia con il prezzo più basso di Zara Home

Tra le stoviglie di Zara Home, ce n'è una in particolare che piace molto ai clienti di questo negozio poiché ha un design elegante, moderno e di un colore che si abbina a qualsiasi stile di tavola che prepari per la tua famiglia o per intrattenere i tuoi ospiti. Realizzata in ceramica e con un prezzo inferiore ai 3 euro, è la stoviglia più economica di questi saldi invernali.

Si tratta nello specifico del piatto piano in ceramica a spirale che possiamo trovare in un elegante colore verde, come possiamo vedere nell'immagine superiore o, se preferisci, è anche disponibile in un delicato colore giallo. È dipinto a mano, quindi è senza dubbio la stoviglia, o piatto, più speciale di tutte, con un design praticamente unico per ogni pezzo.

Caratteristiche e prezzo del piatto in ceramica

Le dimensioni di questo piatto piano sono di 26,7 cm di altezza, altrettanto di larghezza e 3 cm di profondità, il che significa che è un piatto creato per servire qualsiasi antipasto o secondo piatto, o anche, nel caso in cui desideri servire un generoso dessert.

Realizzato al 100% in ceramica, il piatto è adatto sia per essere lavato o pulito nella lavastoviglie, sia per essere utilizzato per riscaldare il cibo nel microonde. È resistente e perfetto per essere utilizzato sia ora in inverno e tutti i giorni, sia per essere riservato per occasioni speciali e persino, per far parte della stoviglia speciale che desideri avere per i pranzi e le cene che organizzi sulla tua terrazza appena tornerà il bel tempo.

Il prezzo di questo bel piatto in ceramica è di soli 2,99 euro per unità, il che significa che sarà davvero economico acquistarne diversi per creare la tua stoviglia personale. Dieci piatti come questo ti costeranno meno di 30 euro.

4.2/5 - (10 votes)